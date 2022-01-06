檢出禁藥之後， 大陸暫停台灣2場活魚養殖場報關

屏東縣是石斑魚養殖重鎮，九成市場靠外銷港澳和大陸

聯合網報道：大陸海關總署近日對台灣活魚發出檢疫警示通報，並暫停受理兩家台灣養殖場活魚報關，將對台灣其他業者輸大陸活魚加強檢驗檢疫。陸委會5日回應稱，陸方已透過“兩岸農產品檢疫檢驗合作協議”平台通報我方，符合慣例。農委會漁業署表示，這兩養殖場暫時移動管制，等待檢驗中，後續會介入輔導改善。

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新華網報導，大陸海關總署指出，近日廈門海關從台灣輸大陸活石斑魚中，檢出禁用藥“隱性孔雀石綠”和“隱性結晶紫”，為保障大陸消費者安全，根據大陸的“食品安全法”等相關規定，發布警示通報。通報還稱，去年十二月卅日起暫停受理來自台灣王志義養殖場和戴兆鍾養殖場的活魚報關，對台灣其他養殖企業輸大陸活魚加強檢驗檢疫。

陸委會昨指出，陸方已於去年十二月廿七日透過“兩岸農產品檢疫檢驗合作協議”平台通報我方防檢局，請我方暫停檢出禁用藥物的養殖場輸出大陸，並請我方展開調查及回復。

陸委會認為，陸方於通報我方後，於去年十二月卅日在其官網發布警示通報，尙符合一般防檢疫的做法及慣例。

漁業署副署長林國平說，農委會防檢局去年底接獲通報後，就通知漁業署，漁業署也依照程序通知屏東縣政府，由地方政府查核，而被點名的兩養殖場暫時移動管制中，等待勘驗結果，孔雀石綠以及結晶紫在台灣養殖也屬禁藥，不得使用。

農委會防檢局副局長徐榮彬說，早期很多國家養殖業者會使用孔雀石綠，主要是養殖池用來殺死黴菌、細菌，但孔雀石綠是工業染料，雖然市面上仍可買到，但有致癌風險，後來國內養殖業禁用；至於結晶紫，也是染料的一種。

漁業署說，去年石斑魚抽驗孔雀綠等八十九項次動物用藥共二九九件，均合格。目前運輸至大陸的活魚運搬船共六艘，只要取得防檢局出具的“輸出動物產品檢疫證明書”及國貿局“原產地證明書”的石斑魚業者均可供貨給運搬船。