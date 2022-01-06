自殺成為中國15～34歲人群死亡的首要原因

兒童、青少年自殺、自殘事件頻頻發生，心理健康問題越來越成為社會關注。中國首都師範大學教育學副教授、心理學博士李文道先生認為：自新冠肺炎疫情以來，青少年自殺的事件接二連三，受到社會的廣泛關注。北大醫療腦健康兒童發展中心發布的數據顯示，中國大陸每年有約10萬青少年死於自殺，平均每分鐘就有2人自殺死亡， 8人自殺未遂。自殺已經成為中國大陸15～34歲人群死亡的首要原因。

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其實，自殺現象只是兒童、青少年心理健康問題的冰山一角，在自殺現象的背後是發生率更高的各種心理疾病。

據《中國青年發展報告》顯示，中國17歲以下兒童、青少年中，約3000萬人受到各種情緒障礙和行為問題的困擾。世界衛生組織預測，到2030年，全球兒童、青少年心理障礙還會增長50%，將成為致病、致殘、致死的主要原因之一。

那麽兒童、青少年心理健康問題如此嚴重，會對社會造成哪些危害？

李文道先生認為，心理健康的孩子是未來社會的財富，是社會穩定的正能量，能提升國民的總體幸福感；而心理不健康的人不但在創造物質財富上受到限制，而且會耗費大量社會財富，降低國民的總體幸福感。心理健康問題已經讓社會付出了沉重的代價。

以抑鬱症為例，有統計顯示，抑鬱症造成的經濟負擔為每年622億元人民幣，其中直接經濟負擔為每年141億元人民幣，間接經濟負擔為每年481億元人民幣；抑鬱症的治療代價約佔中國衛生總支出的3%。

李文道先生說：原因是多方面的，我認為以下三大癥結值得家長們反思：

第一個癥結是忽視心理健康的重要價值。不可否認，家長普遍對孩子的心理健康關注不夠。早在1946年，世界衛生組織（WHO）在《世界衛生組織宣言》中就明確指出：“健康不僅是沒有疾病和虛弱現象，而且是一種個體在生理、心理、社會上完全安好的狀態。”雖然身處現代社會，但很多家長還堅持傳統的健康觀念，把健康狹隘地理解為生理健康，忽視了心理健康的重要價值。

有的家長對心理健康的認識有誤解，如心理不健康就是心理變態，有意無意地歧視心理健康有問題的人，導致他們不願求助而延誤矯治，最終付出更高的健康和社會成本。

還有家長認為，有心理健康問題的人往往是成年人，小孩子心情不好不足為慮。殊不知心理健康問題的發生年齡正逐年下移，嚴重威脅中小學生的身心健康。

第二個癥結是應試教育。毋庸諱言，應試教育嚴重壓縮了兒童、青少年身心健康發展的時間和空間，本應立德樹人的教育被異化為工具屬性的應試，兒童、青少年的主體地位被忽視，心理健康更容易被忽視。