西安鹹陽國際機場暫停國際客運航線 原因不明

自1月5日起，西安鹹陽機場國際客運航線暫停營運，原因不明，何時恢復營運也不清楚

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據新華社官方微博1月6日上午消息，經中國民用航空局批准，西安鹹陽國際機場自1月5日起暫停國際客運航線營運，恢復時間另行通知。但報導並未說明是什麼原因造成西安鹹陽機場暫停國際航線。

1月4日，貨運物流供應鏈新聞網站The Loadstar報導，西安鹹陽國際機場是中國第九大貨運機場，現在卻面對大量航班取消帶來的問題。

自去年年底陝西西安的新冠疫情再次升溫以來，當地祭出極端的封城措施，切斷城市大部分的運輸，包括航班。西安鹹陽國際機場在2021年12月23日宣布取消全部國內航班；如今當地再加強航班管制，暫停國際客運航線營運。

此消息釋出後，引起大陸網民討論。有網民表示，因應返鄉潮將到，是否應考慮適時地先恢復西安鹹陽國際機場國內航班；也有網民表示，國際客運航線怎麼到現在才喊停，未跟着國內航班一起停。

The Loadstar的報導表示，2021年12月最後一周，上海、北京和深圳等數個主要樞紐機場取消數百個航班。接下來的8周，可預期中國將再面對航班、貨運與防疫上的拉扯，不只是“清零政策”下的嚴格封鎖措施，還有即將到來的中國傳統新年假期，以及2月4日舉辦的北京冬奧。