中共罕見對西安孕婦致歉

中國官方最新疫情通報顯示，河南疫情正在迅速擴大，直逼西安。河南多地已經採取緊急措施，阻斷交通，限制民眾外出，封閉社區、城區，展開全員核酸檢測，當地氣氛驟然緊張。

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據中國國家衛健委1月7日通報，周四全國新增確診病例174例，境外輸入58例，本土感染116例，其中陝西57例，全部發生在西安，河南56例，主要分布在許昌（28例）、鄭州（26例）、洛陽（1例子）、固始（1例）。

在過去的一周里，河南多地病毒感染人數直線上升，鄭州市、許昌市、周口市、信陽市、商丘市等相繼出現疫情，截至周四午夜，累計確診病例達150例。

許昌市下轄的禹州市最先爆發疫情，當地政府對禹州採取了封城措施。固始縣則因一個病例而封城。當地疫情防控工作指揮部要求全縣民眾“不信謠、不傳謠、不造謠，少流動、不聚集”“共築疫情防控的全民防線”。

據中國央視報道，周四許昌增加的27例病例全部集中在禹州市。截至到周五12時，禹州總共報告確診病例82例。

許昌市政府已經下令對中心城區機動車實行管控，禁止汽車、三輪摩托車和三輪、四輪電動車上路行駛。許昌許多小區都已經禁止出入。周四和周五，許昌四百多萬居民在寒冷的天氣中排隊接受核酸檢測。

中國媒體稱，西安和河南的新增病例都屬於德爾塔變異毒株，最新的新冠病毒變異毒株奧密克戎病例只有零星幾例。儘管如此，西安當局和河南當局依然按照習近平親自製定的嚴厲抗疫方式，對出現疫情的地方實施封城。

封城對民眾和經濟造成的次級傷害已引起中國公眾和國際社會的高度關注。中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭周四對西安一孕婦和一心臟病患者遭到醫院拒收而流產和死亡的事件做出回應。她要求各醫療機構“決不能夠以任何借口將患者一拒了之”。

孫春蘭說，對危重病人，不論有沒有核酸檢測證明，都要第一時間收治。

這應該是中共領導人對封城期間發生的非常普遍的民眾求醫被拒事件首次做出正面回應。在去年年初武漢封城期間，市民因感染病毒而無法得到醫治最後導致家庭滿門死亡，因病需要治療而求醫無門的例子比比皆是，但中共各級領導對此始終保持緘默。當時也曾在武漢視察的孫春蘭並沒有對此類問題公開做出任何指示，進行糾正。

據新華社報道，孫春蘭在周四上午的一次會議上表示，（西安）發生這樣的問題“十分痛心、深感愧疚，暴露出防控工作存在不嚴不實的問題，教訓深刻”。