平壤受制裁無權參加北京冬奧會但批抵制是侮辱 北京說理解並稱謝

中國外交部發言人汪文斌今天針對北朝鮮以疫情等因素為由不參加北京冬奧說，北朝鮮方面由於“一些特殊原因”無法參加北京冬奧，中方表示“充分理解”並感謝北韓支持北京冬奧。朝鮮官方說，因“敵對勢力的動作”和全球疫情大流行之故，北朝鮮無法參加這次冬季奧運，但會全力支持“中國同志們籌辦精彩紛呈的奧運盛典”。

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據中央社今天報道說，針對朝鮮不參加北京冬奧會議題，中國外交部下午舉行例行記者會。發言人汪文斌在回答媒體對此問題提問時，回答說充分理解。

據汪文斌說，這次朝鮮方面由於“一些特殊原因”無法參加北京冬奧，中方表示“充分理解”。中方願與朝鮮方面繼續加強包括體育在內的各領域交流合作，推動雙方傳統友好合作關係與時俱進，不斷取得新的更大發展。

據朝鮮官方的中央通信社（KCNA）今天稱，朝鮮以“敵對勢力”和全球疫情大流行為由表示無法參加下個月的北京冬奧會。北朝鮮奧委會和體育部已致函北京冬奧組委會等中方對口單位，表達儘管缺席卻支持這場奧運之意。

北朝鮮奧委會在信函中聲稱，因“敵對勢力的動作”和全球疫情大流行之故，北朝鮮無法參加這次冬季奧運，但會全力支持“中國同志們籌辦精彩紛呈的奧運盛典”。

據法新社今天報道說，朝鮮國家媒體周五說，美國及其一些盟國對北京冬奧會的外交抵制是對奧林匹克精神的 "侮辱"。據官方的朝中社透露，朝鮮體育官員已向他們的中國同行發出一封信，譴責外交抵制，根據該信，美國、加拿大、澳大利亞和英國將不派官方代表前往北京，儘管他們的運動員將參加比賽。華盛頓以中國的人權狀況作為這一抵制措施的理由。

朝中社援引的這封信說：美國及其附庸勢力在阻止奧運會成功開幕的努力中變得越來越不隱蔽。信中說，這些行動是對 "國際奧林匹克憲章精神的侮辱"。

朝鮮是唯一一個自願不參加去年東京夏季奧運會的國家，正式原因是擔心新冠肺炎病毒疫情。作為回應，國際奧林匹克委員會（IOC）在去年9月暫停了朝鮮的活動，包括禁止朝鮮參加北京的冬季奧運會。國際奧委會當時解釋說，平壤拒絕了它的所有建議，包括向朝鮮運動員提供疫苗，以安全參加東京奧運會。

朝鮮官方的信中稱朝鮮的缺席是新冠肺炎病毒大流行病和 "敵對勢力 "行動的結果，但沒有指明是哪些敵對勢力，也沒有提及國際奧委會實施的制裁。

法新社說，朝鮮缺席北京奧運會將與它在2018年韓國平昌舉行的上一屆冬季奧運會上的高調錶現形成鮮明對比。朝鮮領導人金正恩的妹妹出席了一些活動，韓國總統文在寅利用這個機會試圖推動平壤和華盛頓之間的和解。

中國官方對朝鮮的缺席稱表示理解，並對平壤譴責外交抵製表示感謝。