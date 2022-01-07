江雪“長安十日”遭刪3小時 宋汶洮寫“西安百姓的悲哀”被撤職

中國獨立媒體人江雪4日發表紀錄西安封城的“長安十日”一文後，聲名大噪，但也在中國輿論場陷入爭議。下午4時，“長安十日”一度遭微信以“內容違規”為由刪除，但3小時後又告復活。許多大陸網友訝異這篇批評官僚主義的文章迄今仍存活。而中國僑聯基層建設部組織處副處長宋汶洮因發表“西安百姓的悲哀”一文後遭舉報，被認定為“不實謠言”，6日已遭免職。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天報道稱，江雪4日發表“長安十日”後，被譽為是西安版“方方日記”，同樣引發國際關注與熱烈轉傳，但也在中國輿論場掀起激烈的正反議論。許多大陸網友訝異這篇批評官僚主義的文章迄今仍存活。

不過7日下午4時，江雪透過微信公眾號“默存格物”發表的“長安十日”，因遭到舉報被刪除。頁面顯示“此內容因違規無法查看，由用戶投訴並經平台審核，涉嫌違反相關法律法規和政策…”網絡截圖顯示，江雪隨後在朋友圈發文宣布“長安十日”被刪除的消息，並表示她上午已得知友人默存因此被禁言兩周。

該報道說，江雪還笑稱，她現在關心胡編（環球時報前總編輯胡錫進）的評論會不會也被刪除。

“長安十日”爆紅引發正反爭論後，胡錫進5日發表評論，主張無論大多數人喜歡不喜歡，都應該允許“長安十日”這樣的表達。“我認為這是我們社會對待批評應有的開放和包容。我相信，幾乎沒有人希望中國互聯網上只有一種聲音，包括江雪大部分最激烈的批評者們。”胡錫進還寫道：“我個人也希望她平安，就像方方一直是平安的一樣。”

在中國社群網絡涉及違法違規被刪除的文章，絕少能復活。但過了晚上7時，被刪除3小時的“長安十日”，突然被重新上架，死而復生。對此，江雪在朋友圈發文笑稱，這麼跌宕起伏，她的小心臟受不了，反問“這是抽什麼風阿？”

中央社說，“抽風”是中國網絡常用詞，形容網上言論、文章不明原因遭到刪除或屏蔽。

中國獨立記者江雪撰寫“長安十日”後暫時平安，但中國僑聯基層建設部組織處副處長宋汶洮因發表“西安百姓的悲哀”一文後遭舉報，被認定為“不實謠言”，6日已遭免職。

據中央社今天綜合中國媒體及網絡訊息，以“清風明月樓”為微信公眾號名，標榜“中國古代文學碩士”的宋汶洮，2日公開發表題為“西安百姓的悲哀：為什麼有人不惜違法、冒死也要逃離西安”的文章，內容以中國網絡訊息及媒體報導為主，提到西安封城至今出現的種種現象。

根據網絡訊息，宋汶洮的文章至少提到“沒有人性的西安”、“西安粗暴關停醫療體系”、“普通社區居民沒菜吃”、“西安隔離費用至少5000元”、“西安比任何城市都更嚴格地禁止市民自力救濟”、“西安人民現在擔心的不是染病而死，而是在沒有碰到疫情之前就已病死、餓死了”等內容。

宋汶洮的文章遭舉報後，陝西省網絡舉報中心稱，這篇文章的指涉內容主要來自網絡，但卻在“未經核實的情況下傳播”，是集納網絡傳聞訊息、“傳播嚴重不實謠言、漠視全民抗疫努力”，相關表述“與事實嚴重不符”。受理的相關舉報屬於“有效舉報”。

據中華全國歸國華僑聯合會（中國僑聯）官網6日通報，基於上述事實，經過研究，免去宋汶洮的基層建設部組織處副處長職務。中央社說，中國僑聯被歸納為歸僑及眷屬組織，形式為“全國性人民團體”，實際上具有官方色彩。