重慶武隆餐廳瓦斯氣爆 已造成9人死亡

1月7日，重慶市武隆區鳳山街道辦事處食堂發生坍塌，疑似食堂燃氣泄漏燃爆。據現場應急指揮部消息，截至7日24時，26名被困人員救出，其中16人經搶救無效死亡，1人傷情危重，傷者已送往醫院救治。

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據央視新聞消息，重慶市武隆區鳳山街道辦事處食堂發生垮塌，疑似食堂燃氣洩漏燃爆，初步統計有20餘人被困。事故原因、被困人數正在核查中。

據現場的影片顯示，爆炸現場一處較低建築屋頂塌掉，塌頂建築旁邊有爆炸導致的碎石堆砌，有人員躺在擔架上被擡出。

重慶市委書記陳敏爾，市委副書記、代市長鬍衡華立即要求最快速度搜救被困人員、全力救治傷員，嚴防發生次生災害，並迅速趕赴現場指揮調度。