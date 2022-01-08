中國農曆虎年未到 已有二虎落馬

中共中央紀律檢查委員會暨國家監察委員會官網今天通報，西藏自治區副主席張永澤因涉嫌嚴重違紀違法，正接受中紀委國家監委紀律審查和監察調查。這是中共中紀委今年通報的首起反腐案，網上稱落馬第一虎。同日，中國人壽保險（集團）公司黨委書記、董事長王濱也被中共中央紀律檢查委員會暨國家監察委員會官網通報接受調查中，遭稱落馬第二虎。二虎落馬均沒有違規違紀細節。

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據中央社今天報道說，中共中央紀律檢查委員會暨國家監察委員會官網今天通報，西藏自治區副主席張永澤因涉嫌嚴重違紀違法，正接受中紀委國家監委紀律審查和監察調查。

官方消息說，張永澤在2012年4月轉赴西藏東南部的山南地區工作，出任山南地委副書記、行署專員，3年後任山南地委書記；2016年撤地設市後，擔任首任山南市委書記；2017年5月，升任西藏自治區政府副主席，躋身副部級幹部，直至此次通報被查。

落馬第二虎是中國人壽董事長王濱被查。據中共中央紀律檢查委員會暨國家監察委員會官網今天通報，繼西藏自治區政府副主席張永澤接受中央紀委國家監委審查調查；中國人壽保險（集團）公司黨委書記、董事長王濱也接受調查中。

中共中紀委暨國家監委官網8日下午3時發布以“開年打兩虎：保持對腐敗的壓倒性力量常在”為題的通報，作以上表示。

公開資料顯示，中國人壽保險股份有限公司總部設於北京，註冊資本額為人民幣282.65億元，前身為中國人民保險公司，在1949年10月經批准組建，1996年分設中保人壽保險有限公司，1999年更名為中國人壽保險公司。2003年，經中國國務院和當時的保險監督管理委員會批准，原中國人壽保險公司進行重組改制，變更為中國人壽保險（集團）公司，並獨家發起設立中國人壽保險股份有限公司。