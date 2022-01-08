哈薩克斯坦前國家安全委員會主席以“叛國罪”被捕

哈薩克斯坦前總理兼國家安全委員會主席卡里姆·馬西莫夫（Karim Massimov）被捕。哈薩克斯坦陷入大規模的騷亂後，1月6日，國家安全委員會根據該國刑事法，對馬西莫夫實行拘留並以背叛國家罪名展開調查，周六（1月8日）則以涉嫌叛國罪對其實行逮捕。前總統納紮爾巴耶夫呼籲民眾支持政府應對目前危機。

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近天來，哈薩克斯坦由抗議燃料價格上漲的示威活動升級為武裝衝突，從而引發大規模的鎮壓。騷亂爆發後，國家安全委員會今天（1月8日）宣布，正式逮捕於周四起受到拘押的該機構前主席卡里姆·馬西莫夫。

哈薩克斯坦因天然氣價格上漲引發的騷亂髮生後，作為前總統納紮爾巴耶夫的親密盟友，前總理馬西莫夫擔任的國家安全委員會主席職務本周遭解除。

哈薩克斯坦是中亞最大國家，今年初開始，在各省爆發了抗議活動，隨後蔓延到其他城市，尤其是經濟首都阿拉木圖，抗議活動演變為騷亂和鎮壓。示威者與安全部隊之間衝突不斷，其激烈程度前所未見。至1月7日（星期五）早間，根據該國電視台披露的數字，已有26名示威者被擊斃，另有3000多人被捕。同一天，總統托卡耶夫下令向武裝示威者開槍。他在一次全國電視講話中披露：已命令警察和軍隊在無預警的情況下開火，以平息叛亂。受到俄羅斯支持的哈薩克斯坦當局，拒絕與示威者展開談判。

前總統納紮爾巴耶夫今天發出呼籲，要求民眾支持政府面對危機。前總統發言人在推特上表示：納紮爾巴耶夫呼籲所有公民支持現總統托卡耶夫，共同克服當前危機。

俄羅斯及莫斯科其他盟國派遣的軍隊已於周四抵達哈薩克斯坦，支持現政府結束這場空前的反政府抗議活動。