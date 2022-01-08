日美2+2會議引來中國強烈反彈

日本時間7日早晨，在岸田政府下舉行了第一次日美外務和防衛部長級會議“2+2”視屏會議，確認了鑒於中國和朝鮮的威脅，加強同盟關係的必要性。日方已表示決心“不排除所有選擇”，以應對導彈威脅。

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美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與日本外務大臣林芳正、防衛大臣岸信夫透過視屏方式參加了會議。

美國國務卿布林肯指出：“朝鮮的非法的核導彈發展是一個持續的威脅，我們也目睹了本周的發射。”

外相林芳正指出：“將努力致力於不斷加強日美同盟。”

本次會議是受奧米克戎毒株影響的首次視頻會議，圍繞朝鮮、中國、台海局勢等安全保障上的威脅進行了深入討論。日方已宣布，為了應對高超音速導彈，將考慮到發展“攻擊敵人基地能力”，“不排除所有選項”，努力加強其防禦能力。

兩國在會議上彙總了一份聯合文件，內容包括了促進日本南西諸島的美軍和自衛隊設施的共同使用，考慮到持續擴張軍備的中國，此舉旨在強化日美的威懾力。日美對中國軍事崛起破壞地區安定，直接點名批判而且措詞更為強烈，上次會議的聲明提到“反對中國恐嚇和破壞地區其他國家穩定的行為”，這次的聲明中，四位部長點名表達了對中國正在單方面改變現狀的擔憂，明確提出：“將制止破壞地區穩定的行為，在必要時為對應這種行為予展開合作”。

日美兩國政府還就加快聯合研發的文件達成一致，並就美軍在日本的駐軍費用簽署了特別協議，預估的總額為1.0551萬億日元（約合人民幣581億元）。增加了日本的負擔。

在1月7日的中國外交部記者會上，彭博社記者問：美日兩國外交部長和國防部長今天舉行會晤，雙方稱決心共同應對中國“破壞”穩定的行為。外交部對此有何評論？

汪文斌說：我們注意到昨天和今天，日澳、美日舉行了有關會談磋商，對中國內部事務指手畫腳。我要強調的是，中方在台灣以及涉海、涉疆、涉港問題上的立場是一貫、明確的。我們對美日澳粗暴干涉中國內政、編造虛假信息抹黑中國、破壞地區國家團結互信的行徑表示強烈不滿和堅決反對，已就此向有關國家提出嚴正交涉。