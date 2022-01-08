毛澤東長媳劉思齊昨過世

已故中共領袖毛澤東的長媳劉思齊7日凌晨1時47分以92歲高齡在北京過世。公開資料顯示，劉思齊1949年10月15日與毛岸英結婚。據新京報微信公眾號“政事兒”，劉思齊的母親張文秋是毛澤東的革命戰友。劉思齊後改名劉松林。

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據中央社今天引述消息報道說，毛澤東長媳劉思齊92歲高齡在北京過世。

已故中共領袖毛澤東的長媳劉思齊7日凌晨以92歲高齡在北京過世。不過，劉思齊與毛澤東長子毛岸英結婚隔年，毛岸英便身故，兩人實質婚姻關係僅約一年時間。公開資料顯示，劉思齊1949年10月15日與毛岸英結婚。韓戰爆發後，1950年10月19日，毛岸英隨共軍前進朝鮮半島戰場，擔任司令部俄語翻譯兼機要秘書，但於1950年11月25日死於聯合國軍轟炸，得年28歲。

據新京報微信公眾號“政事兒”，劉思齊的母親張文秋是毛澤東的革命戰友。1927年，在武漢召開的中共第五次代表大會上，毛澤東告訴張文秋：“如果你生了女兒，我們就要‘結親家’”。

另外，劉思齊與毛岸英弟弟毛岸青的妻子邵華為同母異父姐妹。

消息稱，毛岸英死於韓戰後，為減輕劉思齊的喪夫之痛，毛澤東後同意劉思齊前往蘇聯留學。消息也提到，在毛澤東敦促下，劉思齊於1962年初與中國空軍學院教師楊茂之再婚，婚後育有二子二女。為懷念毛岸英，劉思齊將長子取名楊小英。劉思齊後改名劉松林。