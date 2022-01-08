特魯多任命國家安全顧問

加拿大總理特魯多近日任命了一位對華鷹派人物擔任國家最高安全顧問。特魯多新近任命的國家最高安全顧問是原國防部副部長茱蒂·托馬斯 (Jody Thomas)。她出身海軍，曾經服務於多個政府部門，2015年還成為領導加拿大海岸警衛隊（Canadian Coast Guard）的首位女性官員。

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在她的領導下，加拿大國防部擴編了北極巡航艦隊。她去年在渥太華國防與安全會議(Ottawa Conference on Defence and Security)上曾警告說，北極冰層融化，讓西北航道成為航運和資源的主要通道，而中共虎視眈眈想要爭奪相關資源。她說：“中國的胃口很大，為了滿足自己的需要會不擇手段。而北極是地球最後僅剩的未開發領域和地區之一，我們必須了解這一點，要比中國更快地開發它。”

她當時還提到，加拿大在南海部署軍艦是向中共發出的一個信號，強調“要基於國際秩序，沒有人能強迫改變世界地理”。

加拿大約克大學副教授沉榮欽對自由亞洲表示，長期以來，加拿大談海洋問題都側重在商業和環境的概念，前兩年中共破冰船進入北極，加拿大似乎未有警覺。他說：“我很高興我們終於有一個關心這件事情的人進入到國安部門。考慮北極這個事情時，不應該單純是商業性的考慮，這件事情本來就具有高度戰略意義。”

曾擔任特魯多和前保守黨總理哈珀(Stephen Harper)國家安全顧問的理查·法登(Richard Fadden)說，托馬斯和北約、五眼聯盟等各國安全情報機構以及美國軍方高層都有廣泛的交往，她的任命意味著特魯多政府走在正確的道路上。