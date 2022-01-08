美國會議員就愛彼迎新疆業務和贊助北京冬奧會提出質疑

兩名美國國會議員周五對全球民宿短租公寓預訂平台愛彼迎(Airbnb)在中國新疆地區的業務活動表示擔憂。美國稱中國在新疆對維吾爾族等穆斯林少數民族實行種族滅絕。中國官方譴責美國一些議員有“利用政治陰謀綁架商業、用新疆問題壓制中國的惡意意圖”。

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據路透社報道，美國會議員就愛彼迎(Airbnb)新疆業務和贊助北京冬奧會提出質疑。參議員Jeff Merkley和眾議員James McGovern給Airbnb發了一封信，詢問該公司在新疆的一些房源和其他問題。這兩位民主黨議員分別擔任美國“國會—行政部門中國委員會”主席和聯席主席。

該報道說，愛彼迎沒有立即回應置評請求。中國否認在新疆有虐待行為。

議員們援引Axios網站的一份報告稱，愛彼迎在新疆的十幾家房源都位於新疆生產建設兵團(XPCC)擁有的土地上。新疆生產建設兵團在2020年受到了美國財政部的制裁。

據議員們表示，他們“對愛彼迎在中國的人權和反歧視承諾提出了質疑，因該公司贊助了下個月將舉辦的北京冬奧會”。

據該報道，中國駐華盛頓大使館周五再次否認新疆存在虐待行為，並表示某些國會議員“一再炒作問題，並向企業施壓”。聲明稱，一些議員有“利用政治陰謀綁架商業、用新疆問題壓制中國的惡意意圖”。