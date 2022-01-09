中共20大說對台會出新部署

中國海協會副會長孫亞夫在接受陸媒訪問時表示，“‘九二共識’這一頁翻不過去”，又說，中共20大有可能會提出一些新的主張與部署，“會對推動對台工作、對台海形勢產生積極影響。”

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據中央社今天引述報道稱，海協會副會長孫亞夫8日表示，中共20大有可能會提出一些新的主張與部署，對推動對台工作、對台海形勢產生積極影響。

中國大陸海峽兩岸關係協會副會長孫亞夫8日接受中國中央廣播電視節目“看台海”專訪時表示，2022年中國的綜合能力將愈來愈接近美國，但還沒有達到整個改變台海力量對比的狀態。在這種情況下，台海形勢基本格局還不會發生根本的變化。

但他認為，“2022年台海形勢主要是兩岸關係形勢會出現一些新的變化”，中共第20次全國代表大會（20大）會提出未來5年對台工作的指導思想，“做出新的決策部署，也有可能會提出一些新的主張，這會對推動對台工作、對台海形勢產生積極影響。”

據孫亞夫指出，中共總書記習近平多次提到實現祖國完全統一是中華民族偉大復興的必然要求，而“實現中華民族偉大復興包含解決台灣問題”，“我們黨早就把民族復興和國家統一聯繫在一起考慮。”他還說，“‘九二共識’是翻不過去的”，而“國民黨現在還表示它認同‘九二共識’，那就要堅持一個中國原則。”

孫亞夫認為，美國和其他國家對中華民族偉大復興感到焦慮與恐懼，因此在南海和台海為中國帶來挑戰，使“解決台灣問題的進程、推動國家統一的進程也會遇到新的困難，我們的工作實際上還會很艱苦。”