中國海警船去年在釣魚島積極靠近日本漁船 威脅也派漁船

日本政府消息人士8日透露，駛入尖閣諸島（中國稱釣魚島）附近日本領海的中國海警局艦船2021年共有29天接近了日本漁船，增至上年的約2倍；對象漁船累計超過40艘，增至近3倍。中國2021年2月起施行允許海警使用武器的《海警法》。

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據共同社報道稱，中國海警船2021年在釣魚島尖閣領海積極靠近日本漁船。日本政府稱對中國海警活動趨於活躍提高了警惕。

該報道引據政府消息人士透露，中方在上月20日的“日中海洋事務高級別磋商”中，要求日方管控日本漁船，威脅說不然中方也會派出漁船。在磋商當天和翌日，中國海警船也駛入了日本領海，試圖接近捕撈馬鮫魚等的沖繩縣宮古島的漁船。

據日本政府消息人士強調：“日本漁船在尖閣附近領海作業，這是理所當然的權利。”

2020年5月以後，中國海警原則上會追趕駛入尖閣附近領海的日本漁船。但去年11月11日，中國海警未追趕在領海捕魚的沖繩縣與那國島的漁船，僅在毗連區進行監視。當時是第二屆岸田內閣剛剛上台，中方可能想看清日本的動向。

中國主張尖閣是“固有領土”，試圖改變由日本有效控制的現狀。中國海警船2021年駛入尖閣附近領海合計達到40天。

據中國《海警法》寫明，對於侵害中國主權和管轄權的外國組織和個人，可以“採取包括使用武器在內的一切必要措施”。共同社說，在尖閣附近海域作業的日本漁船也有可能是對象。