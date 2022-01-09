中國證實有Omicron病例 天津緊急布防阻止染向北京

中國天津市8日新增2例COVID-19本土病例，今天證實為Omicron變異株，另檢出已有18例陽性感染者，是中國首波Omicron疫情。天津9日起展開全員核酸檢測，官方表示要為北京築好“護城河”。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天引述中國官方消息報道稱，8日深夜，天津市疾病預防控制中心完成天津市新增2例新冠病毒本土病例病毒全基因組測序。經分析比對，並經中國疾控中心確認，2例本土病例均屬於Omicron變異株，屬於同一傳播鏈，與天津市已發現的境外輸入病例Omicron變異株序列均不能確認為同一傳播鏈。

因中國天津市爆發Omicron病毒變異株疫情，目前已暫停跨省客運及包車；由於怕病毒擴散到北京市，部分進京檢查站已經加強了防疫檢查，行程軌跡中包含天津市都要嚴格篩查，甚至有車輛被勸返。

北京、天津和河北省地理上相鄰，過去強調“京津冀一體化”發展，人員往來頻繁。

北京市疾控中心今天發布消息，去年12月23日以來途經天津市的在京人員立即主動報告社區、單位、賓館等，配合健康監測、核酸檢測等防控措施。北京市人員非必要不去津，天津市人員非必要不來京，建議京津通勤人員居家辦公。

目前已經有一些從天津返回北京的市民接到了社區的居家隔離通知。

天津市道路運輸管理局發布緊急通知，自9日起暫停省際班線及省際包車業務。天津市內公共汽車也有至少48條路線停駛。

天津市疾控中心副主任張穎8日晚間在疫情防控工作新聞發布會上說，這2個確診的病例沒有天津以外旅居史，一人為兒童，一人是成人。

根據津雲微信公眾號，天津市委書記李鴻忠9日凌晨1時許在視訊會議上通報疫情情況，強調要抓緊展開全員核酸篩查，採取迅速果斷措施，全力阻斷疫情傳播管道，“堅決築牢首都疫情防控‘護城河’”。

會議指出，此次疫情是Omicron病毒變異株，呈現出傳播速度快、隱蔽性強、穿透力強的特點。針對嚴峻複雜的疫情形勢，市委、市政府和市防控指揮部決定在全市範圍內展開全員核酸篩查。

中央社說，根據第7次人口普查數據，天津有約1386萬人口，與北京相鄰，而北京即將在2月舉行冬季奧運會。報道引述據環球時報消息，由於擔心社區封閉管理，9日上午天津的菜市場和超市出現了食品搶購潮。