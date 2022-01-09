天津1400萬人檢測 關注封城陰影

中國北方城市天津周日建議對1400萬居民做新冠檢測，並要求天津居民留在家中。天津報告出現多起新冠病毒感染病例，包括懷疑有Omicron變體病毒病例。

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據法新社今天引述中國官方媒體消息說，根據中國國家衛生委員會說，北京東南約150公里的主要港口城市天津已經成為一個新的疫情關注地區，因為最近幾天那裡報告了20多起新冠肺炎病毒病例。官方指這些染疫病例，大部分是從國外進口的。

據一些官方的媒體報道，其中包括至少兩例Omicron變體感染病例，以及15例學校感染病例。

天津今天一早啟動了大規模的檢測活動，建議居民呆在家裡或附近，以備社區檢測。

然而，到目前為止，還沒有下令進行更廣泛的遏制措施跟進。

法新社說，中國當局已經不得不處理西北部城市西安的一次更大的疫情，促使人們對中國的零容忍政策提出挑戰，即採取嚴格的遏制措施包括封城和立即進行大規模檢測以控制疫情。西安這座擁有1300萬人口的城市因其兵馬俑而聞名，上個月被封鎖。

最近幾天，那裡的新病例數量已經放緩。法新社說，根據中國官方的數字，自新冠肺炎病毒疫情爆發以來，中國只記錄了10萬個病例，並有4636人死亡。