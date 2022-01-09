德媒發採訪cio主席文做題為：“巴赫先生，你在侮辱人類的智商嗎？”

國際奧會主席巴赫日前接受德媒訪問，指國際奧會沒有評估奧運以外人權狀況的任務，否認自己在中國網球運動員彭帥事件中與中國合作，更指運動員在北京冬奧閉環系統內互動更輕鬆。針對國際奧委會主席巴赫再為中國的辯護，採訪巴赫的德媒“星期日世界報”（Welt am Sonntag）諷刺巴赫是在侮辱人類智商。“星期日世界報”（Welt am Sonntag）的題目是："巴赫先生，您在侮辱人類的智商嗎？（Wollen Sie die Menschheit für dumm verkaufen, Herr Bach?）"

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據中央社今天引述消息報道說，國際奧會主席再為中國辯護，被批侮辱人類智商。

距離北京冬奧不足一個月，該報道引述德國之聲（Deutsche Welle）中文網消息，國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach），日前接受德國媒體“星期日世界報”（Welt am Sonntag）訪問，談到運動員對冬奧防疫措施的不滿、中國人權問題及彭帥事件。文章題為“巴赫先生，你在侮辱人類的智商嗎？”

該報指出，正值中國多個省市爆發新冠病毒疫情，巴赫再次排除取消北京冬奧的可能性，指中國實行清零政策，顯示其防疫是極其嚴格及嚴謹。北京冬奧採取閉環式管理，運動員及工作人員在“泡泡”內與外界隔開。對於一些近來參加冬奧測試賽的運動員感到不滿及擔憂，巴赫表示，只是一些防疫規定在測試賽中出現問題，已經向北京提出，相關問題會獲得糾正。

巴赫指出，運動員不需在機場等待檢測結果，即使檢測結果呈陽性但沒有癥狀，都不需到醫院，可以在適合的酒店完成隔離。在閉環系統內所有人須已接種疫苗，雖然措施較去年東京奧運嚴格，但“北京這個閉環系統內的互動將更加輕鬆”。

該報道稱，“星期日世界報”（Welt am Sonntag）記者提問有關中國人權問題，指國奧會對中國發生的事情視而不見，巴赫表示“國際奧委會沒有評估奧運會以外的人權狀況的任務”，並指國奧會的政治中立性得到國際社會的認可。巴赫又指國奧會會確保奧運會沒有歧視，及有新聞自由；指奧運會場館向參賽者開放網絡，而中國一般不會這樣做。

中國網球名將彭帥去年11月在微博指控中國前國務院副總理張高麗強迫她發生性行為，迄今其安危受到國際社會廣泛關注。巴赫曾經與彭帥進行視訊通話，說看不出彭帥受到壓迫，被外界批評是與中國合作。

“星期日世界報”（Welt am Sonntag）指出，巴赫曾表示本月將與彭帥在北京會面。當記者提問會面的具體時間時，巴赫表示，他與所有人牽掛著彭帥，“最重要的人權是人身完整權。我不明白說服自己相信這種人身完整權的努力為何被稱為‘合作’”。巴赫還說，正通過“靜默的外交手段”來解決問題，彭帥也欣然接受邀請在本月會面。