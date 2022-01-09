斯里蘭卡申請債務重組 中國或沒有鬆口

斯里蘭卡總統府今天宣布說，財政緊張的斯里蘭卡在周日與中國外交部長王毅的會談中尋求重新組織安排結欠中國的巨額金融債務。

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據法新社今天報道稱，斯里蘭卡經濟嚴重依賴旅遊業，但受到新冠肺炎病毒大流行病的嚴重打擊，斯里蘭卡幾乎耗盡外彙儲備，連國內超市的食品配給和基本商品都報告短缺。

中國是斯里蘭卡最大的雙邊結契的貸款人，而中國外長王毅的訪問恰是在國際評級機構警告說斯里蘭卡總統戈塔巴亞-拉賈帕克薩的政府可能處於違約邊緣之後進行的。

據斯里蘭卡總統拉賈帕克薩的辦公室在一份聲明中說：“總統強調，如果考慮到新冠肺炎病毒大流行病帶來的經濟危機，能夠重新安排債務支付時間，那將是一種極大的安慰。”

據法新社說，目前，中國駐科倫坡大使館還沒有對這一請求發表評論。

斯里蘭卡的外彙儲備在去年11月底下降到只有15億美元，勉強夠支付一個月的進口費用。

周五，斯里蘭卡的主要能源供應商開始實行限電，並按額配給電力，能源供應商據信用完了所有外彙再也無錢購買石油給發電機提供發電能源。

根據斯里蘭卡政府數據，2021年4月前對中國的負債約佔斯里蘭卡350億美元外債的10%。然而，一旦將中國給斯里蘭卡國有企業和該國中央銀行的貸款計算在內，對華債務總額可能會高得多。

法新社說，斯里蘭卡是在2015年之前的十年間，即在現總統拉賈帕克薩的哥哥馬欣達擔任總統期間，向中國大量借款，開建雄心勃勃的基礎設施項目，但其中一些項目今天被證明是 "大白象"，即最終證明成本高於效益，它們的運營或維護都成為財政負擔。

斯里蘭卡由於無法償還在該國南部建造港口的14億美元貸款，科倫坡被迫在2017年將該港口租給一家中國公司，租期是99年。