西安盒馬生鮮因“違規操作”遭調查引發民眾不滿

西安空無一人的街景 2021年12月31日

繼續處於封城狀態的西安，面臨許多民生問題，也不斷爆出當地民眾對政府防疫措施的不滿。盒馬生鮮平台西安分公司近天成為西安市市場監管局調查對象，由於在西安封城期間，盒馬持續營業送菜，極大地方便了民眾生活，因此輿論一面倒支持盒馬並批評監管部門。

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西安市場監管部門近日以工作現場環境混亂為由，對中國生鮮外送平台盒馬的西安分公司立案調查。西安市市場監管局本月7日發布了8件在疫情期間的“典型違法違規案例”，牽涉囤積居奇、哄擡物價、以次充好、兜售假冒偽劣商品、虛假宣傳及計量器具違法。其中，西安盒馬被指控在烘焙間的操作台上放有未經清洗的雞蛋、麵包與工作人員衣服混放等不符合規範的行為，被立案查處。然而，這起事件卻在網絡上引發反彈，西安的民眾一面倒在網絡上聲援盒馬，認為盒馬在疫情期間為不便外出採買的消費者提供服務，給消費者帶來極大便利，特殊時期已經足夠“良心”，不應該因上述原因被查處。

疫情之下，西安民眾對堅持外賣的盒馬頗有好感。從去年底西安封城開始，西安盒馬鮮生便推出社區送菜和社區集單服務，封城期間不打烊，正常配送，目前承接超過300個社區的居民生活物資集中輸送。據報道，除了一般的外送員，西安的盒馬鮮生門市店員也都投入運送物資的行列。

有評論稱讚盒馬是“疫情期間，西安所有零售企業唯一一家始終想方設法給老百姓送菜的平台”；不過也有人持反對意見，認為“錯了就是錯了，不能覺得盒馬有功，就不能查處它。”

針對官方的調查，盒馬8日做出回應，表示“積極接受整改要求，已全面整改，同時會繼續做好員工日常食安操作規範執行。