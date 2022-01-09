香港特首下令對13名出席宴會的官員進行調查

香港特首林正月娥下令對出席一個私人宴會的13名官員進行調查，並承諾在調查工作完成後，對有關官員採取適當行動。

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1月3日，港區全國人大代表洪為民在灣仔一家食肆舉行53歲生日派對，至少有13名政府官員和19名香港新當選的立法會議員蒞臨。在這個有大約170人參加的私人生日宴會上，有兩人新冠病毒檢測為陽性。

在香港疫情仍有零星病例時，多名官員和議員參加的大型聚會上驚現新冠病毒感染病例，令港府當局非常尷尬。

在星期五晚間10點多發布的一份聲明中，特首林正月娥說，“關於13名政府官員出席晚宴的行為有否違反紀律，我已指示行政長官辦公室主任陳國基及公務員事務局局長聶德權作出詳細調查。”

聲明說，調查會涵蓋每名官員出席該宴會的詳細情況，包括抵達及逗留時間、在宴會中的行為，以及有否使用安心出行、佩戴口罩等。

目前參加這次派對的官員，包括民政事務局局長徐英偉、入境事務處處長區嘉宏及發展局局長政治助理馮英倫，財經事務及庫務局局長許正宇及副局長陳浩濂、廉政專員白韞六、警務處處長蕭澤頤等，已經或即將進入檢疫中心隔離。

特首說：“我已指示所有接受檢疫的官員不宜在檢疫期間繼續履行職務，並須用其自身的假期進行檢疫。”

林正月娥還強調，“抗疫須要社會齊心協力，政府官員更應以身作則，嚴守紀律，時刻保持高度警覺，避免參與高風險活動。”

此前，林鄭月娥曾表示，在疫情嚴峻，尤其是奧密克戎進入社區後，仍有多位官員出席這些大型聚會，這讓她感到“失望”。

在截至到12月31日之前的三個月里，香港沒有報告任何本土病例。此後，香港報告一例本土奧密克戎病例，並又陸續報告幾例新增病例，數百名密接者被隔離。

鑒於感染病例在增加，香港政府決定，從1月7日凌晨開始，美容院、健身中心、體育館、主題公園等場所關閉14日，餐廳禁晚市堂食等。