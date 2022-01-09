香港高官“鴻門宴”再增一人確診

香港9日新增33宗新冠病毒確診個案，當中多名高官參加的港區人大洪為民的生日宴（鴻門宴）再增一名初步確診個案。衛生防護中心指當日出席者多達192人，呼籲相關人士與衛生部門聯絡。

廣告 繼續瀏覽後續

香港星期日新增33宗中共病毒確診個案，6宗本地個案，其中1宗源頭不明。備受各界關注的洪門宴，再增一名出席宴會人士初步確診，患者是一名43歲女子，在荃灣有線電視大樓工作。她3日出席宴會前，曾與另一名確診者和朋友，在干諾道西食肆飲食。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上表示，此名初陽患者不在生日會搞手的名單，原因是該活動除搞手所知的出席者，部分人會帶同朋友出席。她呼籲所有曾出席生日會的人聯絡衛生防護中心，並說搞手提供名單涉及192名出席者，中心至今已找到181人，當晚9時半後到場的92人已送檢疫中心。

洪為民百人生日宴中，其中13名高官因出席晚宴而備受批評，連日來陸續出聲明向公眾道歉。

民政事務局副局長陳積志周日發聲明指，目前已不需接受隔離，並回復工作；他又強調有使用“安心出行”。有傳媒翻查紀錄，發現13人中只有3人明確表示有用“安心出行”，另外二人為創新及科技局副局長鍾偉強和政治助理張曼莉。

另外，港台普通話台主持人楊子矜因出席洪為民的生日派對，之後檢測呈陽性。衛生防護中心覆檢樣本發現帶有新冠疫苗的標靶印記，而楊子矜入院後，兩次檢測均呈陰性。

港大微生物學系專家袁國勇調查後相信，楊子矜檢測樣本受疫苗污染，並非真正感染病毒。因她而要進入檢疫中心的人可以取消隔離檢疫，涉及約80人，包括廉政專員白韞六及立法會選委會界別議員黎棟國等人已離開竹篙灣檢疫中心。