法、美等國譴責緬甸軍政權對昂山素季加判4年徒刑

法、美等國周一譴責緬甸軍政權對前政府領導人、1991年諾貝爾和平獎得主昂山素季加判4年徒刑，挪威諾貝爾委員會也譴責對昂山素季的裁決出於政治動機。

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去年2月1日政變上台的緬甸軍政權周一加判前政府領導人、1991年諾貝爾和平獎得主昂山素季四年徒刑，指控她擁有對講機，違反了緬甸對此類電訊設備的進出口禁令。

法國外交部發言人安妮-克萊爾·勒讓德（Anne-Claire Legendre）周一譴責緬甸軍政權對昂山素季加判徒刑，指責此舉是對正義的"兒戲"，並使本來令人非常擔憂的政治局勢更加惡化。”

作為歐盟輪值主席國，法國呼籲緬甸軍方“允許衝突各方參與政治對話”、“立即停止軍隊對平民的襲擊”以及“無條件釋放自去年2月1日以來被關押的所有政治犯。

法國外交部發言人指出，“法國將繼續全力支持東盟執行其立即結束緬甸暴力的五點計畫，其中“包括建立實施廣泛的政治對話”。

美國周一也譴責對前緬甸領導人昂山素季的新“不公平”定罪，並呼籲“立即釋放”昂山素季。美國國務院發言人普萊斯表示，“緬甸軍政府對昂山素季的不公正逮捕、指控和定罪是對正義和法治的侮辱”。

挪威諾貝爾委員會主席安德森也發表聲明譴責對昂山素季新的判決，質疑裁決是出於政治動機，他並對昂山素季的處境深感擔憂。

緬甸首都內比都法院裁定，76歲的昂山素季兩項與非法進口對講機相關的控罪成立，分別判監兩年和一年，同期執行，另一項在競選期間違反新冠防疫規定的罪名也成立，判監兩年。