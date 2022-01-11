余文生獄中未獲見父親最後一面 友憂失聯逾月唐吉田重演郭飛雄悲劇

余文生(左)未能見父親(中)最後一面，有人希望至死不見親人的悲劇在唐吉田(右)身上重演 2022年1月11日

在維權律師郭飛雄與外界失去聯絡而未能見病重妻子最後一面之時，另一在囚維權律師余文生，在家屬哀求下亦未能獲批探視彌留中的父親，以致未能見父親最後一面。面對上述被指不人道的情況，與郭飛雄同期失去聯絡至今超過一個月的維權律師唐吉田，其友人都期望，郭的悲劇不會在唐與其在日本就醫的病重女兒身上重演。

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根據余文生妻子許艷連日在推特上發的帖子，身處重症監護室的余文生父親病重，其兄長在大前天(8日)中午表示，其父「最多1至2天時間就可能去世了」，家人請求南京監獄幫助，讓四年未能與父親見上一面的余文生，見彌留中的父親最後一面。但南京監獄其後以「疫情停止探親」為由拒絕，在家屬請求下，獄方堅持，指探親規定只可在南京市內。許艷不認同以市內和市外來區分見親人最後一面的說辭，以人道為由，請求監獄警察繼續向獄方和「更高領導」反映家屬要求。不過，直到余父在9日下午三時許經搶救無效逝世，余文生仍未能與其父見上最後一面。余家今(11日)天為父親舉行送別儀式，許艷發帖，希望余文生可以回來送其父最後一程。

代理「709大抓捕」多位被捕維權律師案件的余文生，2018年1月因倡議修憲改革而被當局抓捕，其後控以「煽動顛覆國家政權罪」，在各界要求釋放聲中以及德國總理麥克爾訪華時會見余妻後，余於2020年中被判囚四年。翌年2月，余獲頒馬丁.恩納斯人權獎；同年5月，其妻與子才獲首次與被捕後的余文生會晤，驚見余有四隻牙齒被拔走或脫落。

另一方面，與郭飛雄同期於上月10日國際人權日前被公安帶走的維權律師唐吉田，至今已與外界失去聯絡超過一個月，去向不明，理由未知。他失聯前曾力爭到日本陪伴及照顧因身患結核性腦膜炎而昏迷的女兒唐正琪，可惜去年6月初企圖出國時被阻，其後一直無法成行，只能間中在友人安排下透過視頻望着昏迷不醒的女兒，又或透過錄音唱歌來刺激女兒。

根據唐吉田的友人所說，單身赴日求學的唐正琪，去年4月30日因病在獨住的公寓里昏倒，直至唐的友人探望她時才發現，並將之送院。

在美的維權人士向莉昨(10日)在推特發帖，指唐一個月前尚能為女兒籌措醫藥費和寄些維生藥品，北京公安「秘密抓捕了唐，這跟殺人害命何異？」她為此呼籲國際奧委會停辦北京冬奧，並質問：「無數人在北京強迫失蹤，國際奧委會如此沒有人性嗎？」

而在唐吉田的朋友圈獲悉與唐同期失聯、境遇相若的郭飛雄到妻子離世也未獲准見上一面後，不少人在群組內除了為郭妻哀悼，還表示，不要讓這樣的事情在唐吉田父女身上重演。

郭飛雄去年初持有效護照赴美探望病危妻子張青時被北京當局扣留後一度失聯，上月初再次試圖赴美時被抓，至今下落不明。患有晚期癌症的張青終於不能見丈夫一面，於1月10日病逝，身邊留下一子一女。