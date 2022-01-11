全港小學幼兒園最遲周五停止面授防疫 降低接種科興疫苗年齡至5歲

為防止爆發第五波涉及Omicron變種病毒的武漢肺炎疫情，港府決定加強針對兒童的措施，包括在本周五(14日)或之前暫停面授課堂及校內活動，直至2月7日的農曆新年假期後；另外，又會把科興疫苗的接種年齡由現時的12歲降低至5歲，預計春節假期後開始到校接種。

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港府本周初突然加強防疫措施，關閉法例附表中的文娛場所和餐飲業晚上堂食，令業界至今已損失50億港元(下同，摺合約5.7億歐元)的營業額，行政長官林鄭月娥今(11日)早在會議前宣布，會推出第五輪防疫抗疫基金，支持受防疫措施影響的行業，包括上述場所及旅行社。她續稱，基金目前結餘有40多億元，可供實時發放，而領取津貼的資格會以上一輪基金作為藍本，星期五公布細節。

根據第四輪防疫抗疫基金，撥款額為64億元，主要透過一次性津貼或補助金支付予受影響的業界人士。截至第四輪，港府已注資1623億元入防疫基金，紓緩受疫情重創而符合資格的市民和行業。

林鄭月娥在會議前亦宣布調低容許接種科興疫苗的年齡至5歲，並會安排在學校接種疫苗，避免家長需要帶同子女個別接種。相關部門正聯合安排，預計在農曆新年假期後開始接種。 香港醫院藥劑師學會會長崔俊明同意降低接種年齡，甚至建議將之延伸至復必泰疫苗，但因為復必泰未在港申請降低接種年齡，故此建議港府仿效英國，抽取復必泰成人劑量的三分之一作兒童劑。他又說，香港兒童感染個案雖然低，但兒童接種疫苗可產生兒童效應，有助建立免疫屏障，尤其是香港長者的接種率偏低，兒童打針有利建立免疫屏障。

另外，有鑒於近日出現至少三宗幼童確診個案，林鄭月娥憂慮，社區存在隱形傳播鏈，加上多間學校爆發上呼吸道感染，病徵與Omicron病毒接近，所以決定幼兒中心、幼兒園及小學暫停面授課程至農曆新年假期後，中學不受影響，因為中學生的自理能力較佳，可繼續面授課程，以便把對學生的影響減至最少。