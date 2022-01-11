天津Omicron擴散北京恐封城？冬奧組委會：目前沒必要

中國新冠疫情升溫，與北京相鄰的天津市確診數字激增，還爆出疑似奧密克戎變種病毒本土病例，恐衝擊到下月4日開幕的冬奧會。對此，北京冬奧組織委員會周二稱，"北京目前整體狀況還在控制之中，沒有採取封城的必要"。 荷蘭呼籲代表團勿帶個人手機、筆電赴北京冬奧，以防中國竊密；瑞典以疫情為由不派官方代表出席北京冬奧。

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台灣自由時報報道，中國全力籌備的北京冬季奧運會倒數不到一個月之際，境內多地爆發疫情，天津市確診數暴增，還傳出Omicron本土病例，迫使當局趕緊升級防疫措施，封鎖跨省交通，當地居民也因害怕突然宣布"封城"，開始瘋搶民生物資。

與天津相鄰的北京也開始緊張，不少人都認為Omicron擴散恐危及冬奧會。對此，中共中央發布聲明指出，北京冬奧組委會疫情防控辦公室副主任黃春表示，目前整體狀況可控，組委會醫療團隊都在關注病毒的傳播性和危害性，仍在持續評估中，除非發生大規模聚集性疫情，才可能調整賽程，目前沒有調整防疫政策、封城的想法，但會根據疫情變化情勢調整。

另外，遭多國外交抵制的北京冬季奧運會將於2月初舉行，荷蘭媒體周二報導，荷蘭奧委會建議選手，赴北京參賽期間，不要帶手機、筆記型電腦進入中國，"避免遭中國竊密"。

路透社援引荷蘭"人民報"（De Volkskrant）報導，荷蘭奧委會對即將參加北京冬奧的荷蘭選手和工作人員提出這項緊急呼籲，應對中國政府機關可能有任何干涉行為，該會發言人斯洛特（Geert Slot）僅表示，網絡安全是這次前往中國之行的風險評估之一環，他拒絕透露更多具體措施。

他說，這幾年來網絡安全愈加重要，"中國完全封閉其網絡，這讓此事成為一特定案例。"

荷蘭將至少派出30名選手參加北京冬奧。人民報引述消息人士說法，參加北京冬奧的荷蘭代表隊選手和隊職員，都將配發未用過的新通訊設備，來保護他們的個人資料不被中國竊取。

瑞典政府周二宣布，鑒於新冠疫情蔓延，瑞典不會派出官方代表參與2022年北京冬季奧運。

法新社報導，瑞典體育部長阿齊曼（Anders Ygeman）向媒體表示，"這不是外交抵制。"

與瑞典不同，英國、美國、加拿大、澳大利亞是以中國侵犯新疆維族人權為由，決定外交抵制北京冬奧。