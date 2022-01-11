日本首相岸田文雄譴責朝鮮發射彈道導彈

日本防衛省11日發布消息稱：早上7時25分左右，估計朝鮮從慈江道南側發射了彈道導彈，飛行不到700公里。針對朝鮮發射彈道導彈，日本首相岸田文雄日本時間11日上午指出：“前些天，朝鮮發射了彈道導彈，聯合國安理會一直在討論如何應對，在這樣的情況下，朝鮮繼續發射導彈，非常令人遺憾。”

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日本防衛大臣岸信夫11日上午在內閣會議後的新聞發布會上說，從朝鮮向日本海發射了一枚似乎是彈道導彈的飛行體，估計落在日本專屬經濟區（EEZ）的外面。”

在新聞發布會上，岸信夫解釋說，至少一枚可能是彈道導彈的飛翔物體從朝鮮內陸地區向東發射。他透露，它在正常彈道軌道上飛行了不到700公里，並表示，“目前，尚未確認有關日本飛機和船隻受損的消息。”

岸信夫表示，朝鮮多次發射導彈，“很明顯，目的是為了提高導彈技術。朝鮮最近多次發射彈道導彈，對包括日本在內的整個國際社會來說都是嚴重的問題”。 “我們將考慮所有選擇，包括擁有攻擊敵方基地的能力，並將繼續致力於大力加強防禦能力。”

韓國參謀長聯席會議11日表示，朝鮮當天發射的一枚疑似彈道導彈的飛翔物體飛行了700多公里，最高速度達到約音速的10倍。 因此比5日發射的導彈“有所進步”。

美國印太司令部表示，該飛翔物為彈道導彈，並發表聲明稱正在與盟國和友好國家進行密切磋商。

朝鮮5日從北部的慈江道發射了短程彈道導彈。朝鮮媒體報道稱，5日的發射是一次高超音速導彈的試射。