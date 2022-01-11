法國單日新增確診再創新高 世衛專家指Deltacron不存在

歐美奧密克戎變種病毒繼續快速傳播，法國單日新增確診36萬8千例，再創新高；英國單日新增超過12萬例確診；美國住院人數達到創紀錄的14萬6千人。不過，世衛專家指Deltacron不存在，或因實驗室污染而起。

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法新社消息，法國衛生部周二晚間通報，法國24小時新增確診36萬8149例，再次刷新疫情爆發以來單日確診最高紀錄。此前的單日確診最高是1月5日，33萬2252例。法國衛生部長韋蘭表示，目前“毫無疑問是困難的階段。面對嚴峻疫情，法國右翼佔多數的參議院周二起審議"疫苗通行證法案"。法國政府希望以疫苗通行證取代現行的健康通行證，進入餐飲及文娛等公共場所需出示完全接種新冠疫苗的證明。

英國單日新增超過12萬例確診,新增死亡379例。

意大利單日新增破紀錄的超過22萬例確診，與新冠病毒相關的死亡病例單日新增294例。新增重症患者185人，總數增至超過1600人；而住院新冠患者總數超過1萬7千人。

由於奧密克戎快速傳播，斯洛文尼亞及塞爾維亞的單日新增病例都打破紀錄。

美國感染新冠病毒住院人數周二創新高，達到14萬6000人，美國疾控中心的最新數據：重症患者人數達2萬4000例。美國奧密克戎變種病毒呈"井噴式爆發"，去年12月以來，單日確診屢創新高。白宮醫療顧問福奇周二再次呼籲民眾接種疫苗表示，不接種疫苗的話，感染後住院幾率增加17倍，死亡幾率增加20倍。

另外，針對塞浦路斯學者團隊日前宣稱，發現由新型變種病毒株Delta（德爾塔）和Omicron（奧密克戎）結合而成的新變種Deltacron後，世界衛生組織專家表示，Delta和Omicron並無結合，所謂Deltacron可能只是實驗室污染所致。

世衛組織新冠疫情技術負責人範克爾霍夫（Maria Van Kerkhove）在Twitter發文，呼籲民眾別再用Deltacron、Flurona等字眼。Flurona是指同時感染新冠病毒與流感的病例。

範克爾霍夫表示，所謂Deltacron很可能是病毒在測序過程中受污染所致，她指，Deltacron這個詞暗示Delta和Omicron結合變異，但"這件事並沒有發生"。

另外，世界衛生組織周二表示，未來兩個月內，超過半數的歐洲人口可能都會感染新冠奧密克戎變種病毒，但還不能將它視為類似流感的地方性疾病。