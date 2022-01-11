派對門發酵：出席人數倍增至214人 特首指涉事餐廳可能違規

港區人大代表兼深圳前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民的生日宴風波持續發酵，在回應一名前高官的指責時，特首林鄭月娥引述署方的初步調查表示，涉事餐廳可能違規，出席洪為民派對的人數有214人，不單較原先當事人聲稱的逾一百人超近一倍，亦有超出餐廳容量之嫌。港府曾承諾，會調查官員在事件中有否違規，並秉公處理，即將公布的報告惹人關注。

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對於前發展局及民政事務局常任秘書長楊立門在報章撰文，指大部分出席洪為民派對的官員已將逗留時間縮短，亦沒有吃飯，一如林鄭月娥近日在疫情中出席婚宴；林鄭月娥響應道，她出席的婚宴是在11月底至12月初之間，當時疫情控制甚佳，遠早於本地第一宗Omicron個案出現的12月30日。翌日，港府宣布大幅收緊防疫措施，當局當日作出四點呼籲，包括盡量不要去人多的聚會和不要除下口罩，這是給社會也是給官員的呼籲，而相關官員也有出席相關的策略討論會議。

至於不少人指洪為民的派對人數沒有超出D類餐廳上限的240人，根據衛生防護中心數據，其總出席人數已由最初所說的「過百人」到其後的170人，並一直有所增加，昨天更增至214人，而需要進入檢疫中心接受隔離的人亦再增12人至104人。

林鄭月娥指出，D類食肆還有畫定「特定範圍」、出入場所需使用「安心出行」軟件，以及「至少三分之二的顧客須已接種第一劑新冠疫苗」的規定，洪為民的生日派對有214名賓客分階段進入，相信不能符合當局的要求，相關人數亦遠超餐廳的容量，食環署亦會很快公布初步調查結果。

對於有些評論指當局應追責帶入Omicron的國泰機組人員，而非指摘參加洪為民派對者，林鄭月娥表示，正調查國泰事件；而根據封區強檢行動的經驗，不遵守防疫規定者的比例約為2.2%，因此指責誰是始作俑者，討論是否找代罪羔羊並無意義，港府只能保持警惕，並懲罰違規者。

醫生違規被追問 反指傳媒散播仇恨

國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍本月初曾在深圳接見廿名新立法會議員，呼籲議員主要是配合行政機關，並支持特首依法施政，但事隔不足一星期便出現「洪門宴」(洪為民宴會簡稱，但亦別有含意，因為洪門是幫派中一員，而同音的「鴻門宴」更有「不懷好意的筵席」之意)，令建制派互相攻訐，有建制派專欄昨日更以《「洪門宴」加深建制內部「裂痕」》為題發文。

另外，一些出席者陸續被揭沒有使用「安心出行」，亦屬明顯違規，以「假陽性」個案的香港電台節目主持人的丈夫朱偉星為例，他昨早接受商業電台訪問

時承認沒有使用「安心出行」，因為當時找不到餐廳的「安心出行」二維碼，亦沒有人檢查其疫苗針紙，但指責主持人現時仍聚焦討論該生日會是「錯過重點」，反問節目主持人「你哋咁守法㗎？」，當被追問時則指摘「商台過去兩年都唔系好鼓勵大家守法，……你們散播的全是仇恨」，但朱卻拒絕應主持人要求指出具體例證，只是說後悔接受訪問。

有關聲帶和錄音謄本昨在不同社交群組瘋傳，引發熱議。