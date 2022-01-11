海基會前副秘書長龐建國稱台灣不公不義後墜樓亡

曾任台北市議員及立法委員的文化大學教授龐建國，11日早晨7時5分被發現在台北市內湖區住家墜樓死亡，享年68歲。龐建國墜樓前兩個多小時，曾在臉書張貼訊息寫說「不公不義的台灣，我生不如死！」，台灣警方目前正就他的死因展開調查。

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龐建國是凌晨4點34分在個人臉書貼出「生不如死」的簡短貼文，臉書上的朋友雖有勸慰，不料仍發生遺憾。

龐建國是學識豐沛，形象清新的學者，曾於2008年出任海基會副秘書長，擔任兩岸談判代表，為兩岸和平交流做出貢獻。國民黨今天表達震驚、扼腕與深切哀痛，請龐建國家屬節哀，將提供一切幫助。

國民黨主席朱立倫也表達沈痛且不舍，他說，龐建國的離世讓國家失去一位在教育與政治崗位上默默付出的優秀人才，國民黨也失去了一位充滿知性涵養與愛國熱血的優秀同志。聽到龐建國離世前的諍言，他百感交集說，面對當前艱困的局勢，國民黨更要團結面對，越挫敗，越要堅強。

年前台灣四項公投，藍軍都失利，上周台中市補選一席立委，台北市罷免一位綠營立委，藍營也都落敗，導致藍營士氣低迷，是不是因此促使龐建國走上不歸路，有待調查。

龐建國當年取得博士學位後，與「新國民黨連線」的國民黨菁英趙少康、郁慕明等成為好友，後來新黨成立，1994年他接受新黨徵召當選台北市議員。

2001年年底立委選舉，他代表親民黨競選立委，與同黨的李慶安、林郁芳、秦慧珠、李永萍、許淵國等高票當選，進軍立法院，成為親民黨第一屆屆國會議員。

龐建國的問政表現優異，當年國安局密帳弊案爆發，引發國家安全與新聞自由孰輕孰重的爭議，國民黨立委蔣孝嚴、李永萍和龐建國共同推動國家機密保護法、政府信息公開法、情報監督法及檔案法等「信息陽光四法」的立法。

2004年總統選舉，龐建國擔任連戰、宋楚瑜全國競選總部發言人、以及政策白皮書科技組召集人，但年底尋求立委連任失利，之後到文化大學任教，並在2006年返回國民黨，在國民黨智庫擔任科技經濟組顧問。他的夫人是前電視主播邱秀珍。