世衛：奧密克戎對沒有接種疫苗者仍特別危險

世界衛生組織周二表示，雖然與德爾塔變異株相比，奧密克戎變異株引發的病症較輕，但仍然是危險的病毒，特別是對沒有接種疫苗的人更危險。世衛總幹事譚德塞表示，全球各地染疫住院者中"絕大多數"是沒有接種疫苗者。法國新增超過36萬例確診，醫院壓力持續增大。

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世衛總幹事譚德塞周三在記者會上指出："相較於德爾塔Delta變異株，奧密克戎Omicron變異株較不會導致重症，但奧密克戎Omicron變異株仍是危險病毒，尤其是對沒有接種疫苗者而言更加危險。

譚德塞表示，上周比之前一個星期，新確診增加了55%，大約新增一千五百萬例，是每周的最大增幅，主要是因為奧密克戎Omicron快速傳播。他估計在大部份國家，奧密克戎Omicron已取代了Delta成為主要病毒株。

譚德塞表示，"非洲有超過85%人口尚未接種任何一劑疫苗。除非我們縮小這個（疫苗接種）差距，否則我們無法終止這場大流行病的疫情劇烈時期"。

譚德塞並指，目前大部份入院的患者都沒有注射疫苗。他警告如果未能阻截感染，將來可能會出現另一款比奧密克戎Omicron傳播速度更快及更致命的變種病毒。

世界衛生組織(WHO)官員此前就曾表示，傳染性更強的奧密克戎Omicron變種引發的疾病嚴重程度似乎沒有Delta那麼嚴重，但不應被歸類為“輕度”。

歐洲新冠疫情仍然嚴竣，法國單日確診繼續超過30萬例，新增36萬1千多例，比較前一天的紀錄略少幾千例。根據法國公共衛生部周三晚間公布的數據，第五波新冠疫情帶來的壓力進一步加重醫院的壓力，目前醫院接收的新冠病毒感染者有近24,000人，其中近4,000名重症監護患者。

英國的新增確診回落，近兩日維持在12萬例左右，周三新增12萬9千多例，新增398人世衛。法國表示，未來幾天會宣布放寬英國前往法國的旅遊限制。

意大利新增19萬6千例確診，比前一日減少2萬例。新增313人死亡，累計13萬9千多人死亡，意大利是歐洲新冠死亡率第二高國家，排在英國之後。