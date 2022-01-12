任澤平呼籲中國印鈔票鼓勵生育後遭微博禁言

中國知名經濟學者任澤平日前撰文，建議“政府每年多印人民幣2兆元，用10年讓社會多生5000萬個孩子”，引發許多批評和討論之際，任澤平的微博星期三突遭禁言，目前尚不清楚原因。中央社報道說，這次任澤平再捲入生育政策的爭議，部分人士稱他“在網紅的道路上越走越遠”。

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任澤平10日在微信公眾號“澤平宏觀”發表題為“解決低生育的辦法找到了—中國生育報告”的文章，建議國家應儘快建立鼓勵生育基金，央行多印人民幣2兆元，用10年讓社會多生5000萬孩子。

他強調，提出這個意見並不是一時起意，而是長期研究得出的結論。

任澤平還說，生孩子不要指望“90後00後”（1990年後與2000年後出生者），“一定要抓住75－85年還能生的時間視窗，抓緊出台（推出）鼓勵生育基金，再不出台就晚了。”

這篇建言引發許多批評，很多人認為，現在生育率低有多方面的原因，包括現代人的自主性提高，而不是純粹生養成本的問題，更不是簡單透過“印錢”來解決。而且任澤平的說法，也沒有真正應對1990年以後出生的年輕人不願意生育的問題。但也有許多網友留言表達支持，並稱只要國家多補助，願意生孩子。

陷入輿論漩渦後，“澤平宏觀”現在已經看不到這篇文章。

12日晚間，多家中國媒體指出，任澤平微博顯示：“因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態。”