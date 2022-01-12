法國外長表態支持遭中國施壓的立陶宛稱：將推動歐盟反脅迫措施

法國外長勒德里昂自法國接掌歐盟輪值主席國後，首次表態支持遭中國施壓的立陶宛，他強調將以歐盟主席國身份推動歐盟反脅迫措施，防禦他國脅迫。此外，勒德里昂並表示將重新審視歐中關係。

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中央社報道，法國國民議會外交委員會周二晚召開外交部長聽證會，外長勒德里昂先在會議引言表示，法國1月已開始歐盟輪值主席任期，13、14日歐盟27國外長與防長將齊聚法國西北部海港城市布勒斯特（Brest）進行非正式討論，並聚焦亟需處理的議題，包括俄羅斯、烏克蘭、伊朗、立陶宛等。

消息稱，勒德里昂表示，面對"北京日趨強硬的態度"，歐中關係也是審視重點。他特別點名中國單邊強加於某些成員國的"經濟與貿易壓力"，尤其是眼下的立陶宛。"因此，確立與加強我們的立場，以威懾第三國的經濟等脅迫行動是非常迫切的"。

勒德里昂並指出，歐盟會議議程已針對相關法案展開討論，法國作為主席國也將儘力繼續推進，並將在布勒斯特會議中商議不同面向的策略，以確保歐盟和中國這個"夥伴、競爭者與制度性對手"能有更穩定與更可預測的關係。

勒德里昂表示，歐盟將對中國在多邊體系中越來越具攻擊性的角色提出應對，與此同時，"聯合國已成為中國部署世界野心，以及推動自己多邊主義定義的關鍵場所"。

消息稱，法國共和黨（Les Républicains）友台小組資深議員昆丁（Didier Quentin）追問中國施壓立陶宛問題。他詢問勒德里昂："德國汽車零件大廠德國馬牌集團（Continental）也遭中國施壓，被要求停用立陶宛工廠製造的零組件。此外，中國也透過拖延港口海關程序，對立陶宛貨品採取實際上的禁運。立陶宛和外國企業都正面臨政治與經濟施壓，法國在主席國期間，是否會採取具體行動協助，並向立陶宛展現歐洲的團結"？

外長勒德里昂在應詢時重申，將與立陶宛同一陣線。他指出，立陶宛因與台灣互設代表處且退出東歐與中國17+1合作機制，而成為中國報復的對象。

勒德里昂表示，法國將在接掌歐盟輪值主席國期間推動反脅迫措施，以使歐洲能防禦此類的行動。

勒德里昂已多次公開表態支持立陶宛，但這次聽證會是法國接掌歐盟輪值主席國後勒德里昂首度公開表態，勒德里昂清楚表明希望法國以主席國身分領導歐盟推動反脅迫工具（Anti-Coercion Instrument），以威懾中國等採取的外交經貿脅迫手段。