人權觀察：北京利用冬奧"洗白"人權劣跡 呼籲各國加入抵制

中國/北京冬奧/人權

人權觀察組織周四警告，北京正在利用冬奧會掩蓋其“糟糕”的人權記錄，捍衛人權組織並呼籲更多國家加入美國發起的"外交抵制北京冬奧行動"；而越來越多的反興奮劑組織組織呼籲運動員"別吃中國肉"; 聯合國秘書長古特雷斯周四表示，他將出席下個月的北京冬季奧運開幕式。

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法新社消息，人權觀察組織負責人肯尼斯·羅斯在接受法新社採訪時表示：“中國政府顯然是在利用北京冬奧會進行"體育洗白"，企圖粉飾"令人髮指"的人權紀錄，他呼籲各國應加入外交抵制行動。

羅斯是在人權觀察發表世界各地涉嫌侵犯人權的年度報告之前發表上述看法。

羅斯認為，應該有更多的國家拒絕派政府官員參加2月4日至20日舉行的北京奧運會。

美國、澳大利亞、加拿大和英國已宣布，由於“新疆正在進行的反人類種族滅絕行徑罪以及其他侵犯人權行為”，這些國家將不會派出官方代表參加冬奧會。

羅斯認為，各國“不能假裝一切都好”， “至少國際社會應該加入對北京冬奧的外交抵制”。

中國外交部發言人周四指責人權觀察“一如既往地充滿偏見”和“編造謊言”以“挑撥離間”。

羅思還表示，除了外交，各企業也應該負起道德責任。他抨擊電動車公司特斯拉（Tesla）近期在新疆設立經銷據點，是對迫害"置若罔聞"，"每個公司都該儘力避免支持或合法化中國當局的迫害"。羅斯表示：“與其幫助(北京）粉飾太平，他們應該揭露新疆正在發生的事情”。

另據報道，聯合國秘書長古特雷斯周四表示，他將出席下個月的北京冬季奧運開幕式，傳遞冬奧"應作為世界和平的工具"的訊息。

路透社報導，古特雷斯證實將與會之際，美國正帶頭對北京冬奧進行外交抵制，以抗議中國人權紀錄不佳。澳洲、英國、加拿大和日本陸續跟進美國作法。

古特雷斯表示，"奧運會是非常重要的活動，象徵運動團結人類、宣揚和平的角色"。"我有意帶着奧運應作為世界和平工具的訊息，出席開幕式。"

另外，德國反興奮劑機構（NADA）稍早前發出警告，呼籲將前往北京參加奧運的選手"避免食用中國肉"，以免違反禁藥興奮劑規定。現在，連世界反興奮劑組織（WADA）也發出警告，表示包括中國在內的少數國家，肉類受到瘦肉精污染已經眾所周知，運動員在中國等國家參賽時，"吃肉要格外小心"。

德國反興奮劑機構10日強烈警告，呼籲該國的奧運選手避免食用中國肉，以免可能把中國使用的瘦肉精"鹽酸克倫特羅"（Clenbuterol）吃下肚，違反奧運禁藥的規定，最重可能遭到禁賽，就像國際自行車選手孔達多爾（Alberto Contador）在 2010年環法自行車賽的下場。

世界反興奮劑組織周四也發話，包括美國的反興奮劑組織也建議，美國運動員在國外吃肉時要格外小心和謹慎，雖然沒有特別點名中國，但強調為降低吃到受污染肉類的風險，建議先問肉從哪裡來，最好選擇美國、歐洲、新西蘭或澳洲進口的肉類，比較有保障。