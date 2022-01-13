初選案鄒家成疑違反保釋條件再被捕 指與臉書發文有關

在臉書發言，無論是直言抑或暗喻，都有可能被視為危害國家安全。香港警隊國家安全處昨(12日)午拘捕獲得保釋的民主派初選案被告鄒家成，指他涉嫌在保釋期間發表有合理理由被視為危害國家安全的言論和行為，經通宵扣查後，今午會在法院提堂。不同媒體均引述消息人士指，鄒被捕與其臉書(Facebook)帖文有關。

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本台翻查鄒家成的臉書專頁，發現他自去年6月保釋出外候審至今，仍不時評論時政，例如上月19日立法會選舉當日，他發帖稱，「是你們教我『驚就唔好出街』的」，配圖則引述保安局長鄧炳強稱「立法會選舉有本土孤狼式恐襲風險」，下方則貼上元朗警署有人表示：「驚你就唔好出街。」有暗中呼籲當日不要外出投票之嫌。而在之前一日，鄒亦上載圖片，當中涉及政制及內地事務局局長曾國衛向傳媒表示，受外國勢力和反中亂港分子抹黑影響，不排除投票率會受影響；而鄒的文字則表示：「成班高官打定輸數，瀨呢樣瀨嗰樣，投票率實低啦！」。

港府對由北京主導的選舉制度改革十分在意，除修例禁止任何人鼓勵他人不投票或投廢票之外，高官更會在外媒報道有「抹黑」選舉之嫌時，去信澄清，政務司長李家超和政制局長曾國衛均曾致函傳媒，對象包括《華爾街日報》和《經濟學人》。

另外，鄒家成亦在去年8月31日發帖，只寫上「#831」的標籤，並上載三張2019年8月31日地下鐵路太子站衝突的照片，當中包括乘客被嚇至抱頭痛哭和警員打人的圖片。

面對外界針對警方於2019年的執法行動，警方和中港官員均以「黑暴」形容當年的抗爭行動，並指批評警方濫暴是「抹黑」和「詆毀」。

現年24歲的鄒家成是民主派初選案的47名被告之一，被控涉嫌觸犯串謀顛覆國家政權罪，還押四個月後於去年6月獲得保釋出外候審，他昨午按保釋條件向警署報到時，被警方國安處拘捕，指他涉嫌違反法庭保釋條件，在保釋期間發表有合理理由被視為危害國家安全的言論和作出有關行為，案件今午在西九龍裁判法院提堂。

根據法庭判決，鄒的保釋條件包括不得以任何方式作出違反國安法或香港法例中維護國家安全罪行的言論和行為，不得參與或協調任何選舉，以及不得以任何方式聯絡外國官員、議員等。

民主派初選案被告中，除鄒家成外，尚有十四人獲準保釋，另外32人則在監獄還押。