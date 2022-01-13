卸任前半年建議改組和擴大港府架構 林鄭月娥被指為爭取連任

林鄭月娥(小圖)在首次同時掛上國徽和區徽的會議廳宣布改組大計 2022年1月13日

香港行政長官林鄭月娥在本屆任期餘下不足半年之際，建議重組政策制訂的架構，並新增兩個決策局至十五個，另亦新增較局長高半級的“副司長”一職。她明言，方案會在3月下旬選舉後交候任行政長官考慮，並在本屆任期內完成改組程序。政治學者蔡子強和個別報章社評均認為，林鄭月娥此舉純為爭取連任表態，但有失尊重下屆特首之嫌。不過，建制派議員和學者多避談特首建議的動機，只形容方案積極有為，下屆政府可擇優而用。

廣告 繼續瀏覽後續

昨(12日)天是新立法會召開首次大會的日子，特首林鄭月娥在首次掛上國徽的會議廳舉行答問大會，並在開場部分宣布她的改組鴻圖大計。根據她的方案，

港府會新增文化體育及旅遊局，以接管現時由民政事務局負責的文化、藝術和體育事務，以及商務及經濟發展局負責的電影、創意產業和旅遊事務；另外，亦會分拆運輸及房屋局為“房屋局”和“運輸及物流局”，至於食物及衛生局，則會改組成“醫務及衞生局”，其轄下的食物環境衞生署將轉交環境局，後者會更名為“環境及生態局”。改組後，港府現時的“三司十三局”的架構會擴大為“三司十五局”，即局長人數會增至十五人，連帶副局長和政治助理，即至少增加六名問責官員職位。

此外，林鄭月娥重提增設過往建議但未有落實的“副司長”職務，以協助現時架構中第二層的司長執行職務。在現行三名司長中，特首隻建議政務司長和財政司長新增副司長，以各自平分兩名司長監督的九個及四個政策局，以協調北部都會區及明日大嶼等大型項目，以及主理國家安全、氣候變化等跨局議題。但她表明，是否設立副司長，由下任特首考慮。

改組政府架構的構思，早在去年的《施政報告》提出，林鄭月娥指出，構思拋出後，已在內部經過三個月的討論，並參考持份者意見，待3月27日特首選舉後，會連同立法會議員的意見交給候任特首考慮，6月初之前完成審批程序，以便新班子在7月1日時開始運作。

曾任保安局長的立法會議員葉劉淑儀和社會學者出身的中國港澳協會副會長劉兆佳均不願忖測林鄭月娥此時建議改組港府是否為爭取競逐連任鋪路，但後者指出，建議反映林鄭班子改變過往不幹預政策的思維，是“有野心”之作。

不過，中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強認為，林鄭月娥此舉明顯是要展示她爭取連任的意志，但要改善施政，並非單靠把政府工作改組配對。

蔡子強指出，九七後政策局曾多次改組，例如運輸和房屋應否隸屬同一政策局已爭拗多年，每次改組總有理由，但政府施政依然沒改善，認為解決現有問題不是簡單的“配對遊戲”，不要期望今次改組後可成功。