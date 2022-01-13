天津嚴控進京通道 專家：確保北京冬奧順利召開

中國天津市爆發奧密克戎本土疫情後，官方嚴控進入北京通道，鐵路公路大面積取消。官方專家稱，"望嚴控能確保病毒被消滅在天津，確保北京冬奧順利召開"。由於天津爆發疫情，德國大眾關閉在華兩間工廠。

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天津8日爆發變異株奧密克戎本土疫情，迄今已傳播到河南安陽市與遼寧大連市。這波疫情是否會傳入相鄰的北京，進而衝擊北京冬奧，已引發國際關注。

中央社綜合中國官媒報導，天津市周四下午召開疫情防控工作新聞發布會通報，疫情累計報告本土確診病例126例，本土無癥狀感染者22例。

天津迄今已對全市1400萬人進行了2輪普篩，但仍未找出感染源頭。官方坦承"防範難度確實不小"。

為阻斷疫情擴散蔓延，天津嚴格管控進京通道，公路設置279個查驗點，嚴格查驗離津人員。鐵路客運站也開始嚴格查驗。

據報導，北京冬奧開幕在即，天津區域部分車站的進京列車採取停運、停售等管控措施；進京省際班線、省際包車全部暫停，各個渠道做到"嚴防死守"。

天津市疾病預防控制中心主任顧清表示，天津已高度關注病毒是否溢出到外地的情況，離津人員及密切接觸者、次密切接觸者等人員名單已第一時間向相關省份推送，"不要在河北省，更不要在北京再出現外溢感染"。

天津出身的中國工程院院士張伯禮表示，"希望天津的嚴控能夠確保病毒被消滅在天津，確保北京冬奧會順利召開"。

另據路透社消息，德國大眾汽車集團中國公司周四表示，由於疫情爆發，已關閉與中國一汽在天津合資經營的一間工廠與一間零件廠。

發言人告訴路透社："由於天津最近爆發新冠疫情，位於當地的一汽─福斯汽車工廠和福斯自動變速箱零件工廠，自10日以來均關閉。"

發言人說："兩家工廠本周已對所有員工進行兩次篩檢，正等待結果。我們希望能儘快恢復生產與彌補停工損失的產量。不過當務之急仍是員工健康"。