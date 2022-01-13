美國威脅：如果俄羅斯侵略烏克蘭將嚴厲回擊

美國周四表示，"準備"與俄羅斯對話，但如果俄羅斯侵略烏克蘭將強硬回擊。歐洲安全與合作組織周四在維也納舉行緊急會議，以化解烏克蘭危機。美國駐歐安組織大使表示，歐洲應該為俄羅斯緊張升級做好準備。

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法新社報道，繼美俄就烏克蘭局勢召開安全對話以及北約-俄羅斯在布魯塞爾舉行磋商後，歐洲安全與合作組織常任理事會周四舉行會議，57個成員國全部出席，包括美國與俄羅斯在內。而俄羅斯在烏克蘭邊界附近集結大批兵力，戰爭危機升高。

莫斯科方面就目前與歐美的談判陷入僵局表示，雙方分歧很大，"看不到未來幾天與西方國家會談的實效性"。

歐安組織秘書長施密特（Helga Schmid）周四形容地區局勢"危險"，並稱亟需尋求外交渠道以使緊張形勢降溫，並開始重建互信、透明和合作。

而美國駐歐安組織大使卡本特周四在維也納與俄羅斯代表會談後表示，西方應該為與俄羅斯緊張情勢升高的可能做好準備，他並稱目前"戰爭的鼓聲大作"。

卡本特表示，俄羅斯在烏克蘭邊界附近集結10萬兵力、先進武器、火炮和電子戰系統以及彈藥，"令人對俄羅斯意圖產生重重疑慮"。他表示："現在我們正面臨一場歐洲安全危機，必須為局勢升級的做好準備"。