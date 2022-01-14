丹麥安全情報局發布報告警告，外國在其境內刺探情報的威脅升高，且主要來自俄羅斯、中國和伊朗，報告指中國格外「想盡辦法要得到獲取尖端科技和知識的管道」。丹麥稱間諜活動涵蓋地點還包括各強權國家爭奪資源和航道的北極地區。

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據法新社報道稱，丹麥警告境內外國間諜活動增加，13日點名中國，俄羅斯與伊朗。

丹麥安全情報局（Danish Security and Intelligence Service，PET）前軍事情報部門首長芬森（Lars Findsen）2021年12月才因被控泄露「高度機密」資訊給媒體，而遭到逮捕，目前仍在羈押中。

丹麥安全情報局在伴隨報告的聲明中表示：「數個國家正積極對丹麥進行刺探情報活動，近年來間諜威脅已升高。」報告說，「這些活動包括諜報、影響力作戰、騷擾、試圖非法取得產品、技術和知識，以及在一些特殊案例中直接試圖暗殺。」報告還指出，中國、俄羅斯、伊朗等等國家的情治單位，嘗試接觸丹麥的學生、研究人員和企業，以獲取丹麥的科技與研究相關資訊。

據丹麥安全情報局反情報部門主管恩利克森（Anders Henriksen）另告訴丹麥「政治報」（Politiken），中國格外「想盡辦法要得到獲取尖端科技和知識的管道」。「政治報」2021年夏天披露，至少有30名丹麥研究人員加入中國引進海外高階人才的「千人計畫」。

據法新社說，恩利克森在報告中說：「丹麥、格陵蘭（Greenland）和法羅群島（Faroe Islands）受到的外國情報活動威脅，近幾年已升高。」格陵蘭和法羅群島是丹麥王國自治屬地，也是北極會議（Arctic Council）論壇的成員，但它們的外交和安全事務大多由哥本哈根處理。