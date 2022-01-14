北京倡冬奧期間居家辦公 紓緩交通壓力

北京冬奧將於2月4日揭幕，在新冠疫情陰影下，北京市政府提倡冬奧期間全市採取居家辦公、遠程辦公及錯時上下班等彈性工作安排，減少市內交通壓力。

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央視網報導，北京市政府新聞辦14日表示，市交通部門提倡在冬奧期間，全市各單位採取居家辦公、遠程辦公及錯時上下班等彈性工作安排；場館集中區域的政府部門要帶頭落實彈性工作安排，減少場館周邊的交通壓力。

報導指出，冬奧專用車道將於1月21日開始啟用，直至2月25日。冬奧期間北京市內繼續實施車輛尾號限行措施，即單號單日、雙號雙日，並新增春節前兩日實施尾號限行。

當預測會發生嚴重空污時，會加強調控車輛行駛限制，例如80%各級黨政機關及企業單位公務車輛需停駛。