北京倡冬奧期間居家辦公 紓緩交通壓力 發表時間： 14/01/2022 - 21:42 Les mascottes des Jeux Olympiques de Pékin 2022 (Chine) © JADE GAO / AFP 作者： 法廣 2 分鐘 北京冬奧將於2月4日揭幕，在新冠疫情陰影下，北京市政府提倡冬奧期間全市採取居家辦公、遠程辦公及錯時上下班等彈性工作安排，減少市內交通壓力。 廣告 繼續瀏覽後續 央視網報導，北京市政府新聞辦14日表示，市交通部門提倡在冬奧期間，全市各單位採取居家辦公、遠程辦公及錯時上下班等彈性工作安排；場館集中區域的政府部門要帶頭落實彈性工作安排，減少場館周邊的交通壓力。 報導指出，冬奧專用車道將於1月21日開始啟用，直至2月25日。冬奧期間北京市內繼續實施車輛尾號限行措施，即單號單日、雙號雙日，並新增春節前兩日實施尾號限行。當預測會發生嚴重空污時，會加強調控車輛行駛限制，例如80%各級黨政機關及企業單位公務車輛需停駛。 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw 體育