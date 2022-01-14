國安法首案唐英傑放棄上訴 原因成疑 「光時」口號確定有「港獨」含意

《港區國安法》首案被告唐英傑去年駕駛插有「光復香港 時代革命」(簡稱「光時」)旗幟的電單車與三名警員相撞後，被裁定煽動他人分裂國家和恐怖活動兩罪成立，上訴庭已安排3月下旬進行聆訊，但他突然撤銷上訴，有指決定與他被法律援助署更換有親中背景的「官派律師」有關，而可以肯定的是，他的裁決目前會成為案例，包括指「光時」口號含有分裂和「香港獨立」之意的指控亦會被確立，直至高等法院以上的法院有新的裁決出現。

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除唐英傑外，於去年7月1日因身上藏有「光時」口號旗幟或文宣而被警方拘捕的市民尚有三人，他們在唐放棄上訴前未被檢控，未知警方會否因為唐案終結而改變當初決定。

律政司回應傳媒查詢時指出，唐英傑於上月13日放棄上訴許可申請，而一直代表唐英傑的資深大律師郭兆銘（Clive Grossman）亦確認，上月收到唐英傑由獄中發出的文件，表明撤銷上訴，但不知道他放棄上訴的原因。他對事件感到驚訝(surprise)，並指11月到法庭作法律指示時，仍認為上訴會繼續，法律團隊亦已完成上訴的初步準備工作。

唐英傑上訴期間的最大轉變是港府改革法援制度，建議日後不再容許刑事案件的法援申請人自由選擇律師，律師須由法援署委派。香港大律師公會曾就此向立法會提交具保留意見的立場書，質疑改革或與《基本法》保障市民選擇律師權利的條款不一致；而且律師及被告須高度互信，一旦被告遇上不熟悉的律師，或未必全面透露案情，有關建議一旦實施，或影響司法公正。但由建制派議員把持的立法會支持港府提出的法援改革，令國際人權組織指中國拘留人士被迫接受官派律師的情況有機制在香港出現。

唐英傑上訴期間被換上「官派律師」 香港首例

唐英傑案成為法援改革後第一宗被更換律師的個案。他的上訴在去年11月26日於上訴庭進行指示聆訊時，被發現負責廣東話審訊內容的律師和大律師劉偉聰遭到更換，原審時的伍展邦律師行行律師被換上杜偉強律師事務所的法律代表。根據該行網頁，創辦人及合夥人杜偉強曾是天津和深圳的政協常委，時任深圳市統戰部長林潔和中央政府駐港聯絡辦公室法律部副部長劉春華亦曾在2015年出席該行慶祝酒會。另外，該行自列的七大「專業領域」，沒有包括刑事，側重商業地產和中國貿易。至於團隊中的資深大律師郭兆銘和大律師陳碧琪則獲留任。

免費報章《AM730》引述消息稱，「唐英傑無法信任法援署委派的律師，已決定撤回上訴。」而曾披露唐案更換律師的前《眾新聞》記者林勵亦在推特發帖稱，

據了解，唐英傑是自願放棄上訴，因為他在被指派一名新的法援律師後，感到「絕望」(hopeless)。

國安法首案被告唐英傑，於去年7月30日在高等法院由三名國安法指定法官裁定他煽動他人分裂國家和恐怖活動兩罪成立，判囚九年。他隨即提出上訴，11月下旬被發現更改律師。案件其後獲安排今年3月22至23日進行上訴聆訊，但司法機構網站昨(13日)午顯示，該案沒有排期聆訊。