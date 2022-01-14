孫力軍被控操縱證券市場等三罪 未談政治指控 評論料欲避談黨內鬥爭

經過近兩年的落馬受查，中國公安部原副部長孫力軍被提起公訴，指他受賄、操縱證券市場及非法持有槍支。有關控罪，沒有談及之前提出的政治指控，包括儼如反對習近平的「背棄『兩個維護』」、在黨內大搞團團夥夥、控制要害部門及嚴重危害政治安全等；但卻首次以操縱證劵市場罪名起訴他。時事評論員林和立指出，以經濟控罪掩蓋政治問題是中共常用手法，現時中共內部鬥爭激烈，估計黨總書記習近平更加不想把事件與黨內鬥爭扯上關係。

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根據新華社13日報道，孫力軍一案已由國家監察委、吉林長春市公安局分別進行的調查經已終結，近日，長春市檢察院已向該市中級法院提起公訴。檢察機關的指控稱，孫力軍利用職權及其便利，為他人謀取利益和非法收受財物，數額「特別巨大」；操縱證券市場，情節「特別嚴重」；非法持有槍支，情節嚴重。至於孫利用的職務，包括曾任的上海市衛生局外事處副處長和市政府外事辦綜合業務處長；公安部辦公廳副主任、國內安全保衛局局長、公安部黨委委員和副部長等。當中，有關他出生地上海市的職位，之前未曾公開。

身兼中文大學歷史系客席教授的林和立接受本台訪問時指出，北京以經濟控罪提訴孫力軍，原因之一是中共高層黨爭激烈，早前黨內第三把手的栗戰書「神隱」兩星期已引起諸多猜測，指事件反映支持和反對習近平的黨內鬥爭，即使近日現身亦難以平息猜疑，而孫力軍一案涉及的公安高層更橫跨數省，若公布政治問題，又會令人聯想黨內鬥爭，故須避談以彰顯他已大權在握，可以指點江山。

另外，屬於「習家軍」的王小洪，去年11月接替趙克志出任公安部黨委書記兼常務副部長，亦令他對公安系統較為安心，可以把政治問題按下不表。

孫力軍「電視認罪」

現年53歲的孫力軍，祖籍山東青島，於上海出生，畢業多年後才於1997年底成為中共黨員。他擁有澳洲新南威爾士大學公共衛生碩士學位，在公安部主掌國內安全保衛局、反邪教局和港澳台事務辦公室等，主力參與鎮壓法輪功、香港銅鑼灣書店越境執法及大肆拘捕維權律師的709大抓捕，引發外界關注。後於2020年4月19日被指涉嫌嚴重違紀違法而受查，成為中共十八大以來第三位落馬的副公安部長。翌年9月，孫力軍被開除中共黨籍和公職，通報罕見地嚴批他「從未真正樹立理想信念」、「政治野心極度膨脹，政治質量極為惡劣，權力觀、政績觀極度扭曲」、「成夥作勢控制要害部門」、和「私藏私放大量涉密材料」等。到了10月，部長趙克志更在公安部黨委（擴大）會議上指出，「孫力軍等人」惡行累累，背棄「兩個維護」(即維護習近平黨中央的核心地位、維

護黨中央權威和集中統一領導)，毫無「四個意識」。須嚴肅查處，及時消除這一「毒瘤」和政治隱患，堅決肅清流毒影響。

與此同時，中央電視台昨日發出反腐專題片《零容忍》的預告片，當中包括孫力軍、浙江杭州市委原書記周江勇及貴州省政協原主席王富玉等落馬高官的懺悔片段。落馬後首次出現在公眾視野的孫力軍在預告片說：「沒想到自己成了一個法治建設或者公平正義的破壞者。」

根據新聞稿，《零容忍》是由中央紀律檢查委員會和國家監察委宣傳部與中央台聯合製作，共分五集，展示十六個案例，當中應包括上述三案。新聞稿又說，專題片展現了以習近平為核心的黨中央一刻不停地推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭，標本兼治地推進「不敢腐、不能腐、不想腐」的戰略目標。