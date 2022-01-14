廣東珠海報首例陽性 赴京航班取消 天津嚴控進京通道

1月14日，廣東省珠海市官方通報檢出首例Covid 19陽性個案，珠海機場隨即取消所有飛往北京的航班。

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靠近北京的天津更是嚴格管控進京通道，公路設置279個查驗點，鐵路客運站也開始嚴格查驗。天津區域部分車站的進京列車採取停運、停售等管控措施；進京省際班線、省際包車全部暫停。

天津出身的中國工程院院士張伯禮稱，希望天津的嚴控能夠確保病毒被消滅在天津，確保北京冬奧會順利召開。

但由於天津出現的是奧米克戎變異株，傳播力極強，且有大量無癥狀感染者，台灣專家表示，控制疫情傳播很難，北京冬奧爆發疫情機率很高。