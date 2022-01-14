澳門賭場修制 強調賭博也不準危害中國國家安全

備受矚目的澳門博彩經營法修改有新進展。澳門政府周五稱，行政會完成討論修改博彩經營法律制度草案，將修訂法例訂明批給數量最多為六個並明文禁止轉批給，經營期限一般不得多於10年，在例外情況下可延長最多三年。

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據路透社今天報道說，澳門政府在一份聲明 中並表示，法案還制定娛樂場、博彩機及博彩桌的審批規範，以規範幸運博彩的經營規模。此外，調升承批公司的資本金額至50億澳門元，以確保幸運博彩的承批人具備足夠的財力。

現時澳門六大賭場營運商實際是“三正三副”，正牌牌照分別由澳博控股、永利澳門以及銀河娛樂持有，這三家正牌牌主各自轉批給美高梅中國、新濠及金沙中國三個副牌牌主。六大賭牌將於今年6月到期，由於澳門政府此前就修改經營博彩法進行諮詢，重點包括批給數量和期限等九項內容，令人關注對賭業未來格局所起變化。

據澳門政府表示，“為推動澳門特區博彩業的健康發展，完善行業監管，預防博彩可能帶來的負面影響，有必要對博彩經營法作出檢討及修訂。”

行政會完成討論法律草案，有關法案將送立法會審議。為配合娛樂場幸運博彩經營批給的公開競投程序的有序開展，法案建議自公布翌日起生效，但有關調升公司資本額及常務董事占股比例等條文，則不適用於現有承批公司。法案的其他主要內容還包括明確制定本法律制度的主要目的，尤其包括經營娛樂場幸運博彩活動，必須在維護國家及澳門特區安全的前提下進行，以及促進澳門經濟適度多元及可持續發展。

加強對承批公司、參與博彩業活動人士及公司的資格審查和監管機制，包括明確受審查對象的範圍，訂定審查適當資格的標準以及不具備適當資格的後果，藉此強化政府的監管手段。

據法新社說，澳門周五表示，隨着當局收緊對世界上最大的賭場聚集地的監管，新的賭博執照現在將被授予10年的期限，是之前的一半時間。

自去年9月當局宣布重組該行業的計畫以來，該領土數十億美元的賭博業一直如坐針氈。周五，當澳門行政委員會解釋賭博不得損害中國的 "國家安全 "時，該市的六家賭場巨頭首次嘗到了新規則的滋味。

這個前葡萄牙殖民地是中國唯一允許賭博的地方。在新冠病毒疫情大流行之前，它在一周內賺的錢比美國拉斯維加斯一個月賺的還多。

幾十年來，賭場大亨何鴻燊一直壟斷着當地的賭博業。但在2002年，當局歡迎五個新的競爭者，每個競爭者都被授予20年的特許權。

據法新社說，賭博業在新冠病毒大流行之前爆發出每年240億美元（210億歐元）的規模。賭場收入占政府收入的約80%，占該市國內生產總值的一半以上。到2020年底，約有8.2萬人在那裡就業--幾乎是勞動力的五分之一。

消息說，中國富裕的官員和企業家前來賭博，押上大筆資金，規避中國限制攜帶現金出國的嚴格法律。在中國國家主席習近平的壓力下，當局已經打擊了洗錢和有錢人逃離中國的行為，而澳門近年來也試圖使經濟多樣化。

據該報道，博彩業被新冠肺炎病毒疫情嚴重摧殘，幾乎看不見中國的賭客了，而正常時大多數賭客都來自中國。由於新冠病毒大流行病，2020年的博彩收入驟降至75億美元（65億歐元）。他們在2021年略有恢復，達到108億美元，仍然比冠狀病毒之前的博彩盈利少了70%。