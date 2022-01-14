瑞士稱將向北京冬奧會派遣官方代表

瑞士政府極可能會派遣一名聯邦委員，參加將於2月4日舉行的北京冬奧會開幕式。屆時唯一的絆腳石將會是疫情，而非抵制冬奧會的國際呼聲。

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據瑞士新聞今天報道稱，就瑞士將向北京冬奧會派遣官方代表議題，瑞士聯邦政府發言人透露，在1月12日的會議上，七位聯邦委員原則上同意其中一人將與瑞士代表團一起出發前往北京，在冬奧會上代表瑞士。但根據疫情進展情況，最終的決定會在晚些時間做出。

最近幾周其他一些西方國家決定以外交形式抵制北京冬奧會，即只派遣運動員參加比賽，沒有官方代表，以此抗議中國的人權問題。

該報道稱，而瑞士將不會效仿這些國家的做法。

美國、澳大利亞、新西蘭、英國、加拿大和日本等國以新疆維吾爾族受到的待遇及香港民運人士的處境為由，不派遣官方代表參加冬奧會開幕式，而中方則表示將回之以“果斷的反措施”。

幾周來瑞士也有人呼籲採納同樣做法：伯爾尼“保護受威脅群體協會”(Society for Threatened Peoples)和歐洲西藏青年協會等維權組織都相繼在議會中提出過這個問題，後者還於1月11日在五座瑞士城市發起示威抵制北京冬奧。

中立國瑞士是1950年最早承認中華人民共和國的首批西方國家之一。在同中國的關係中，瑞士主要關注兩國間的貿易-自2010年起，中國即成為瑞士在亞洲最大的貿易夥伴，和繼歐盟與美國之後的第三大全球貿易夥伴。

據該報道，不過，在瑞士去年5月公布的概括兩國關係的最新對華戰略中，也涉及到政治問題的外交對話，包括每年進行的“人權對話”。這一對話在中斷三年後將於2022年重拾。