美媒：中國設法“自給自足”，應對與美國等國緊張關係升溫

中國的經濟相關機構最近把“安全”列為2022年的一項優先事項。有關部門尤其承諾將確保糧食、能源及原材料等各方面供應。這一信息帶有強烈的政治色彩。華爾街日報說，越來越自信、民族主義情緒日益高漲的中國進而正在想方設法提高自給自足水平，不僅是在技術上，還有長期以來一直依賴進口的一些主要糧食等基本必需品方面。

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據華爾街日報今天報道說，中國政府正試圖強化國內經濟，以應對與美國等國的關係長期緊張的局面，同時正儲備必要物資，並計畫提高國內產出，加速採取行動降低對世界的依賴。

據官方發布的信息，包括最高經濟規畫機構國家發改委以及監管農業的部門在內，中國的經濟相關機構最近把“安全”列為2022年的一項優先事項。有關部門尤其承諾將確保糧食、能源及原材料等各方面供應，並安排好涉及工業零件和大宗商品的生產和分配過程。

這種以安全為導向的經濟議程標誌着，中國在國家主席習近平2020年公布的一項戰略基礎上邁出了一步。這項戰略旨在讓國內供應商和消費者優先成為中國經濟的驅動力，而不是外資和出口，按照中國政府的說法就是政府的側重點轉向“國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局”。

隨着中國與大部分發達國家的關係變得更加緊張，內循環似乎已經加速。從新冠疫情到人權和中國對台灣的主權主張等一系列問題，令美國及其澳大利亞、加拿大和日本等盟友與中國對立起來，而中國則通過限制進口這些國家的部分產品進行反制。尤其值得一提的是，中國對澳大利亞煤炭的進口禁令，加劇了去年中國許多地區的“電荒”。

據官方媒體報道，習近平在2021年12月底的一次高級別農業會議上表示，“中國人的飯碗任何時候都要牢牢端在自己手上。我們的飯碗應該主要裝中國糧”。

據該報道稱，這並非中國領導人第一次呼籲保障糧食和整體經濟安全，但這次的信息帶有強烈的政治色彩，凸顯出習近平想塑造強大形象的願望。眼下，習近平正準備打破慣例繼續連任，而不是在今年年底10年一次的領導層換屆中交權。推動這一轉變的另一個原因是，隨着雙邊關係的不斷惡化，人們擔心中國越來越容易受到美國的制裁。

但實現自給自足並不容易，特別是考慮到中國從與全球其他地區的經濟往來中獲益良多，已經成為世界的工廠，及其胃口最大的消費者。

由於對中國製造的防護裝備以及居家辦公設備的需求激增，中國的出口在整個疫情期間保持強勁，這提振了中國去年的經濟增長。但由於習近平的經濟改革聚焦增強共產黨領導下的國家權力，而不是市場力量和個體，打擊了企業和消費者信心，這使得中國政府寄予厚望的增長動力，即國內消費依舊疲弱。疫情限制措施方面的不確定性也令消費者對支出猶豫不決。

而在加大力度“向內轉”之前，中國已經向本國的研究實驗室、大學和公司投入大量資源，試圖擺脫對美國半導體等外國技術的依賴。但業內高管表示，即使中國未來幾年內可能在“足夠好”的芯片方面基本實現自給自足，例如用於攝像頭的芯片，但到2035年，仍將依賴西方和台灣提供製程更先進的芯片，比如用於電動汽車的芯片。

該報道稱，中國的物資收儲之舉已經推高了全球穀物和其他大宗商品的價格。對於中國是否有能力建立石油、煤炭、鐵礦石和其他材料的儲備，而不必從澳大利亞、美國等與中國關係緊張的國家採購更多物資，分析師和經濟學家們表示懷疑。

但一些中國官方圈內人士也試圖降低對中國短期內能基本實現自給自足的期望值，他們認為這不現實。上個月，高級經濟顧問楊偉民在一個在線論壇上表示：“能進口的仍然還要進口。”

華爾街日報說，雖說中國把安全列為要務反映出其與一些主要貿易夥伴關係惡化，但這種政策轉變有時甚至引發了對武裝衝突的擔憂。比如說，中國商務部去年年底敦促各地主管部門確保這個冬季的蔬菜等生活必需品供應。當時正值中國大陸在台灣問題上的言辭日益激烈，中國商務部這份措辭含糊的通知由此引發了人們對中國可能準備用武力收復台灣的擔憂。這造成了中國一些地區居民恐慌性搶購，促使商務部一位高官接受央視採訪，以試圖平息民眾緊張情緒。