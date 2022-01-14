英國軍情五處警告中共代理人滲透議會 中國駐英使館發聲明駁斥

英國國家安全情報機構軍情五處（MI5）透露，一名中國代理人已秘密滲透到英國議會並干預英國政治。來自軍情五處的警告稱，長期在英國經營律師業務的李貞駒（Christine Ching Kui Lee）為中國共產黨與現任議員和有意競選成為議會議員的人“建立了聯繫”，然後，她向政界人士捐款，資金來自在中國和香港的非英國人。

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白廳消息人士告訴BBC，這是軍情五處經過“重大和長期”的調查後做出的決定。

中國駐英國使館周四（1月13日）對此予以駁斥。使館發言人稱，中國“堅決反對一些人捕風捉影，對英國的華人群體進行抹黑、恐嚇。”

工黨的巴里·加德納（Barry Gardiner）是李貞駒資助的議員之一，他在五年內從她那裡獲得超過42萬英鎊。但加德納表示，他一直向安全部門上報捐款情況。

自由民主黨黨魁埃德·戴維爵士（Sir Ed Davey）在擔任能源大臣期間也收到了5000英鎊的捐款，但他表示，這筆錢是由地方協會接受的，這是“第一次讓他有理由感到擔憂”。

英國內政大臣普里蒂·帕特爾（Priti Patel）表示，有人“在知情的情況下代表中國共產黨從事政治干預活動，以國會議員為目標”。這“令人深感關切”。

但她表示，英國已經採取措施以“識別外國干預”。

該安全機構表示，被李貞駒聯繫的任何人都應“考慮到她的隸屬關係”及其“推進中共議程的職責”。