路透社說：中國2021年外貿成績單亮眼

儘管2021年收官月的中國進出口同比增速分別放緩至三個月和五個月低位，但並未乾擾全年成績單的優異。考慮到全球經濟漸進復蘇、主要經濟體大規模刺激政策退出，外需減弱，以及訂單漸迴流東南亞等地區，疊加高基數影響，出口減速是分析人士對今年中國外貿的普遍預期。

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據路透社今天報道稱，中國2021年外貿成績單亮眼，出口減速是大勢惟對經濟仍將正貢獻。

據中國海關總署周五公布，以美元計價2021年12月出口同比增20.9%，略高於路透調查預估中值20%，為五個月低點；進口增長19.5%，低於路透調查預估中值26.3%，為三個月最低。當月貿易順差為944.6億美元，創歷史最高紀錄，遠高於路透預估中值的745億美元。

2021年，中國外貿突破5萬億、6萬億美元兩個關口，規模6.05萬億美元再創新高；全年以美元計價出口同比增29.9%，進口增長30.1%，貿易順差為6,764.3億美元。路透測算，中國12月對美國貿易順差392.3億美元，全年累計順差3,965.8億美元。

由於新冠疫情仍在不斷變異的陰雲之下，中國製造業未受到較大衝擊的優勢仍在、產業鏈較完整，支撐中國出口韌性將持續，仍將對經濟形成正貢獻；同時，國內部分行業仍在補庫存，大宗商品價格還處相對較高的位置，進口需求整體仍有支撐。

新冠疫情兩年來，不斷創造驚喜的中國外貿“優等生”成為中國經濟平穩運行的重要擔當。而在不斷推高的基數、反覆的疫情以及外需增長乏力等因素下，2022年的中國外貿面臨更繁雜的考驗，在利空與利好交錯下，有“破”也有“立”。

據路透社說，中國總理李克強去年末主持召開的國務院常務會議提出，加強對進出口的政策支持，落實減稅降費措施，2022年對加工貿易企業內銷暫免徵收緩稅利息；保持人民幣彙率基本穩定，鼓勵銀行有針對性開展遠期結售彙業務，提升外貿企業應對彙率風險能力。