逾150地區旅客周日起禁止在港轉機 中台不受影響

隨着香港疫情升溫，機場管理局宣布，由周日（16日）起至2月15日，禁止過去21天曾在逾150個高風險地區逗留的旅客在香港轉機或過境，以控制Omicron變種病毒傳播。新安排下，由中國大陸及台灣出發的轉機或過境旅客不受影響，但業界估計，隨客機入境的貨物將因此顯著減少，導致貴價食材及電子儀器等產品有加價壓力。

廣告 繼續瀏覽後續

根據港府相關網頁(https://www.coronavirus.gov.hk/chi/inbound-travel.html)，現時被列入「A組指明地區(高風險)」的國家或地區有152個，當中15個更是屬於加強監測的高風險(A+)地區。港府訂明，若一地發現帶有Omicron變異病毒株的個案，便會列入高風險地區，21天內曾逗留當地的非香港居民不準入境；若一地有本土Omicron個案，則會列入加強監測高風險地區，即使是港人，入境香港亦須持有疫苗接種紀錄和陰性檢測結果。

收緊轉機措施後，中文大學航空政策研究中心高級顧問羅祥國認為對客運影響有限，因為去年抵港及經香港轉機的旅客只及2019年的2%至3%，當中轉機的旅客相信更少。根據機管局臨時數字，去年的抵港和離港人次已插水式下降至54萬人次和80萬人次。

貨運方面，特首林鄭月娥前(12日)天已在立法會預告，因Omicron入侵社區而收緊貨機人員由外地返港的免檢疫措施，令國泰航空公司貨運大受影響，而運載力下降將會令物價上升，部分貨源更會出現短缺。但羅祥國指出，航空公司過去兩年已因應防疫措施而增加貨機航班或以「客機去、貨機返」的方式來維持貨運量，去年頭十一個月的貨運量更按年錄得升幅，故此新措施只會令抵港貨運量短暫時間出現顯著跌幅，航空公司稍後會作出調度，令貨運量回升。根據機管局資料，去年頭十一個月香港機場貨運量較前年同期上升12.9%至460萬公噸。

香港付貨人委員會執行總幹事何立基指出，受影響的貨物包括高價食材、芯片及精密儀器等，並非生活必需品，不少食品由海運進口，對民生衝擊有限。不過，香港貨運物流業協會主席劉浩然在電台節目表示，收緊空運措施對新鮮食品、水果、肉類和電商產品等最受影響，估算物流成本將增加三至四成，並會轉嫁消費者；另外，香港物流協會會長袁美儀亦表示，一些優質食材進口已陸續減少，價錢亦見上升，並暫停供應酒店，估計食品、醫療物品、電子零件受影響較大。

香港餐飲聯業協會會長黃家和亦表示，食材來貨價在港府兩周前收緊空運時已受影響，包括肉類、鮮魚、龍蝦和紅酒等空運的貴價產品，來貨價較兩周前已升三成，部分更出現短缺，部分海鮮售價更可能升兩倍。