中伊宣布啟動25年全面合作協議

中國外交部長王毅1月14日在江蘇無錫同伊朗外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian）舉行會談並宣布啟動為期25年的全面合作協議。經過多年的談判，中伊雙方於去年三月簽署了25年全面合作計畫協議，並在今年一月宣布啟動該合作協議，這一廣泛的夥伴關係將涵蓋能源、安全、基礎設施和通信等領域。

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中國外交部的聲明寫道，中國和伊朗“一致同意加強能源、基礎設施、產能、科技、醫療衛生合作，拓展農漁業、網絡安全、三方合作，深化教育、電影、人才培訓等人文交流，打造更多實實在在的合作成果。”伊朗的半官方媒體，法斯通訊社（Farsnews Agency）則援引阿卜杜拉希揚的話：“我們達成一致，將今天作為25年伊中全面合作計畫的啟動日期。”

紐時：協議將確保對中國的定期石油供應

這項秘密協議的細節鮮少公開，但《紐約時報》在2020年引用了一份泄露給該報的協議草案，指出協議將確保對中國的定期石油供應。美國前總統特朗普於2018年重新實施對伊朗的單邊制裁，若美國嚴格執行該禁令，華府將中斷與伊朗有經濟往來的國家進行貿易。中國在禁令頒布之前是伊朗石油的最大買家之一，雖然現在中國表示已正式停止從伊朗進口石油，但分析人士稱，伊朗的原油正繼續偽裝成其他國家的貨物進入中國。

Erdölraffinerie Abadan in Iran

伊朗擁有豐富的石油資源

北京長期以來一直在尋求促進與德黑蘭的關係，中國國家主席習近平在2016年訪問伊朗時，曾將伊朗描述為“中國在中東地區的主要合作夥伴”。中國外交部15日的聲明中也提到，中伊雙方過去一年在兩國元首指引下，加強團結協作，深化政治互信，取得了兩國關係的新成果。